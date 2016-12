Manuel Neuer miglior portiere del mondo per IFFHS

Manuel Neuer, portiere del Bayern e della nazionale tedesca (TodaySport)

Come l'anno scorso, e come ormai accade da alcuni anni, Manuel Neuer è stato nominato miglior portiere dell'annata 2016, davanti al nostro Gigi Buffon e al campione d'Europa Rui Patricio. Una grande soddisfazione per il portiere tedesco, ormai saldamente in testa alle graduatorie mondiali da anni, che raggiunge proprio Buffon a 4 vittorie staccando Walter Zenga, José Luis Chilavert e il connazionale Oliver Kahn a 3 e insidia il pluripremiato Iker Casillas a 5.

Molti ne hanno criticato l'oggettività e la validità, ma quella di IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) resta comunque l'unica classifica realmente riconosciuta dalla FIFA, ed è quindi da considerarsi "ufficiale". Si tratta quindi di un riconoscimento di un certo prestigio, che Neuer ha ottenuto nuovamente grazie a delle prestazioni sempre all'altezza, finendo - come l'anno scorso - davanti a Buffon, che paga forse qualche incertezza di troppo, comprensibile visti i 38 anni, ma che si posiziona comunque saldamente in seconda posizione grazie soprattutto al grande europeo disputato. I due si sono sempre stimati e rispettati, e i loro posizionamenti in classifica ancora oggi fanno capire l'abisso che c'è tra loro due e gli altri. In terza piazza, come detto prima, c'è il portiere vincitore di Euro 2016 Rui Patricio, autore di una grande annata con la maglia del Portogallo e dello Sporting Lisbona.

Grandi nomi anche nelle posizioni di rincalzo: chiude al quarto posto Claudio Bravo, confermatosi ad alti livelli con le maglie di Barcellona e City e con quella della nazionale cilena; quinto De Gea, uno dei pochi a tenere in piedi - nonostante qualche sbavatura - la baracca di un traballante United. Sesto Jan Oblak, anche lui entrato in pochi anni nel giro dei migliori portieri al mondo e protagonista nell'Atletico Madrid. Settimo Lloris del Tottenham e della nazionale francese vice campione d'Europa, ottavo il costaricense blancos Keylor Navas e nono il blues belga Courtois. Chiude la top 10 il sorprendente portiere ugandese Denis Onyango, in forza al Mameldi Sundowns, vincitore della Champions League africana. Da segnalare anche l'interista Samir Handanovic in dodicesima posizione.

1- Manuel Neuer (Germania/Bayern Munich): 156 punti

2- Gianluigi Buffon (Italia/Juventus): 91

3- Rui Patricio (Portogallo/Sporting): 50

4- Claudio Bravo (Cile/Barcelona/City): 45

5- David de Gea (Spagna/Manchester Utd): 37

6- Jan Oblak (Slovenia/Atletico Madrid): 31

7- Hugo Lloris (Francia/Tottenham): 29

8- Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid): 18

9- Thibaut Courtois (Belgio/Chelsea): 13

10-Denis Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns ) 5