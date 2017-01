Coppa d'Africa 2017, dal 14 Gennaio tutte le partite in diretta esclusiva solo su Fox Sports

Il logo della Coppa d'Africa 2017, foxsports.it

L'Africa è pronta a scegliere la sua nuova regina, in un'immersione di suoni, colori e atmosfere che solo questo continente è in grado di regalare con i suoi popoli, le sue Nazionali e le sue storie, spesso difficili e travagliate. La Coppa d'Africa 2017, ospitata dal Gabon, è pronta a prendere il via il 14 Gennaio e quest'edizione sarà un'ESCLUSIVA di Fox Sports, il canale visibile sulla piattaforma di Sky al numero 204.

Per la prima volta il canale che tutti conoscono per la Liga, la Bundesliga e l'Eurolega seguirà live una competizione calcistica per Nazioni. Una prima volta assoluta per Fox Sports che garantirà una copertura completa e variegata dell'evento: 75 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. La formula della competizione prevede 16 squadre divise in 4 gironi per un totale di 32 partite e si giocherà in 4 città: Libreville, Franceville, Port-Gentil e Oyem. Per i primi due turni dei gironi eliminatori ci saranno due dirette al giorno, una alle 17 e una alle 20, con studi pre e post partita per presentare ogni gara e rivivere le emozioni di quella appena conclusa. Nell'ultimo turno, invece, spazio a Diretta Gol, per non perdersi neppure un gol e un'emozione delle partite che decideranno il destino di molte squadre. Saranno tanti i campioni dei migliori campionati europei che si potranno vedere all'opera: Mahrez, Manè, Baily, Slimani e Bolasie (Premier League), Bakambour e Abdenour (Liga), Aubameyang, Bentaleb, Choupo Moting e Kalou (Bundesliga).

La Costa d'Avorio, vincitrice ai rigori sul Ghana nell'ultima edizione del 2015, digital-news.it

Anche la nostra Serie A contribuirà in maniera importante alla composizione delle rose delle varie Nazionali. Questo l'elenco completo dei giocatori in arrivo dal nostro campionato: Franck Kessiè (Atalanta-Costa d'Avorio), Saphir Taider (Bologna-Algeria), Djamel Mesbah (Crotone-Algeria), Serge Gakpè (Genoa-Togo), Mehdi Benatia (Juventus-Marocco), Omar El Kaddouri (Napoli-Marocco); Mario Lemina (Juventus-Gabon), Keita Balde (Lazio-Senegal), Kalidou Koulibaly (Napoli-Senegal); Faouzi Ghoulam (Napoli-Algeria), Mohamed Salah (Roma-Egitto), Afriyie Acquah (Torino-Ghana), Molla Wague (Udinese-Mali); Emmanuel Badu (Udinese-Ghana). Un numero alto, 14 giocatori, cifra che non si raggiungeva addirittura dall'edizione del 1998. Dopo la fase a gironi si procederà con quella ad eliminazione diretta: il 28 e 29 Gennaio i quarti di finale della competizione con due match al giorno sempre alle 17.00 e alle 20.00. L’1 e il 2 Febbraio le due semifinali in programma alle 20.00 così come la finale per il terzo e quarto posto il 4 febbraio e la finalissima il 5 Febbraio.

Questo, invece, il programma per la prima giornata della Coppa d'Africa su Fox Sports il 14 Gennaio:

Ore 15.45 – Cerimonia di apertura Coppa d’Africa

Ore 16.30 – Studio pre partita

Ore 17.00 – Match Live: Gabon-Guinea Bissau (telecronaca Borghi-Marcolin)

Ore 19.00 – Studio post partita e pre partita successiva

Ore 20.00 – Match Live: Burkina Faso-Cameroon

Ore 22.00 – Studio post partita