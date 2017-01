UEFA, svelato Team Of The Year 2016: presenti Buffon e Bonucci

Google Plus

Due italiani, due tedeschi, tre spagnoli, un croato, un portoghese, un francese e un argentino. Un giocatore della Bundesliga, uno della Serie A, otto della Liga. Quattro giocatori del Real Madrid, tre del Barcellona, due della Juventus, uno del Bayern Monaco e uno dell'Atletico Madrid. Il Team of the Year 2016 stilato dagli utenti di UEFA.com sembra essere tra i meno variegati degli ultimi anni, visto l'incontrastato dominio iberico sotto il profilo dei club: i campioni d'Europa in carica, i Blancos, sono i più presenti, ma alle loro spalle si posizionano i rivali di sempre.

Vuestro Equipo del Año 2016



: Buffon

: Boateng Piqué Ramos Bonucci

: Modrić Kroos Iniesta

: Messi Griezmann Ronaldo#TOTY pic.twitter.com/RyeccSYpXb — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) 5 gennaio 2017

Si ritaglia uno spazio importante anche la Juventus, che, come anticipato, piazza due uomini chiave quali Gianluigi Buffon, alla quarta selezione della carriera, e Leonardo Bonucci. Quest'ultimo conferma la propria crescita, ottenendo un riconoscimento prestigioso a livello personale e avendo ricevuto più voti anche dei virtuali compagni di reparto Piqué e Jerome Boateng, ma rimanendo alle spalle di Sergio Ramos: il difensore del Real risulta infatti il giocatore più votato in assoluto (incluso nel 75% dei team).

Se la retroguardia può vantare una rappresentanza abbastanza ampia, il centrocampo è un monologo clàsico: Toni Kroos e Luka Modric sono infatti in compagnia di Andrés Iniesta, anche maggiori consensi (59%) li ha raccolti il croato.

Anche in attacco il più votato fa parte della rosa di Zinedine Zidane: è ovviamente Cristiano Ronaldo, presente nel 69% delle selezioni. Dietro di lui Lionel Messi e Antoine Griezmann, il meno votato in assoluto (31%), complice anche l'enorme concorrenza dei vari Neymar, Suarez e Bale.