De Boer: "Ho ricevuto altre offerte ma non avevo voglia"

L'ex allenatore dell'Inter, Frank de Boer

A due mesi di distanza dall'esonero che ha sancito la fine del (breve) matrimonio tra l'Inter e Frank de Boer, il tecnico olandese torna a parlare della sua esperienza italiana, soffermandosi stavolta sulle possibilità future che si erano prospettate subito dopo la fine dell'avventura neroazzurra.

"Già dopo due giorni dopo il mio esonero qualche club ha contattato il mio agente Guido Albers, ma in quel momento non avevo alcuna voglia di ricominciare, avevo appena rotto con una grande società di caratura internazionale come l'Inter. Non avevo voglia di prendere in considerazione nessuna offerta."

De Boer avrebbe avuto da subito l'occasione di ricominciare, ma la delusione per il fallimento in neroazzurro pare essere stata davvero forte, al punto da convincerlo a prendersi un periodo di pausa. Non deve essere stato facile evidentemente riprendersi da un'avventura andata esattamente all'opposto di come ci si aspettava, dove poco o nulla è stato come prospettato, dove gli stessi giocatori si erano schierati contro di lui. Lo stesso capitano Mauro Icardi ha ammesso pochi giorni fa di non aver avuto un buon feeling con De Boer e che gran parte della squadra non era soddisfatta del suo modo di gestire il gruppo. Dall'altra parte il tecnico olandese si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, soprattutto nei confronti della società, pur ripetendo anche nelle dichiarazioni di oggi la stima e la delusione per non aver ottenuto grandi risultati con una squadra così importante per lui.

"Ho deluso gli uomini che hanno intrapreso questo viaggio con me. E’ così che lo sento. L’allenatore guadagna di più e riceve la maggior parte degli onori, ma gli assistenti danno tutto per lui. E poi dopo 85 giorni devi fare i bagagli. E’ una seccatura, per esempio aver traslocato, la casa, ecc. Questo mi intristisce davvero”

Resta comunque la sensazione che la carriera ad alti livelli di Frank de Boer sia tutt'altro che finita, e che in tanti abbiano capito che il tecnico olandese in un contesto diverso da quello neroazzurro possa ancora dare molto.