249 volte Rooney: ora è leggenda

249 volte Rooney: ora sei leggenda

Ora ha assunto i crismi dell'ufficialità. Wayne Rooney da campione è diventato leggenda. Il gol messo a segno ieri pomeriggio ad "Old Trafford" in FA Cup contro il Reading è stato il numero 249 realizzato in maglia Red Devils. Potrebbe sembrare un gol qualunque, in un tranquillo "saturday afternoon" di inizio anno, se non fosse che è stato quello con cui ha eguagliato il record dell'immenso Bobby Charlton. 249 gol, tutti con la maglia del Manchester United. Ad "Old Trafford", ed in tutta l'Inghilterra, passando per tutte le competizioni europee a cui il Wonder Boy ha preso parte.

Rooney, il diavolo leggendario. Ha giurato amore eterno allo United. Amore sbocciato immediatamente, al primo incrocio di sguardi. Tutto ebbe inizio nel lontano 2002, esattamente il 19 Ottobre, quando un giovane Wayne esordì in un Everton-Arsenal, timbrando dopo pochi minuti il cartellino siglando allo scadere un gol pazzesco da distanza siderale battendo un "totem" della porta, un certo David Seaman. Le prodezze dell'allora astro nascente non sfuggirono ad Alex Ferguson, che si innamorò all'istante del calciatore, e dopo due anni riuscì a convincere il "suo" United ad ingaggiarlo. Fu un colpo da novanta per i "Red Devils" che sborsarono la sostanziosa cifra di 25.6 milioni di sterline, ma mai esborso economico si rivelò piu azzeccato.

È proprio qui che ebbe inizio la favola. Rooney entrò subito nei cuori dei tifosi dello United a suon di gol e prestazioni brillanti, colpendo in lui la voglia ed il sacrificio con cui si batteva in campo per difendere la sua maglia, quella che ben presto si sarebbe cucita addosso. Giorno dopo giorno, partita dopo partita, e gol dopo gol, Rooney ha colorato, dipinto, il suo infinito diario di viaggio allo United, annotando ed aggiornando di volta in volta tutte le gioie personali sotto il profilo realizzativo. L'ultimo aggiornamento è datato 8 Gennaio 2017, con il gol realizzato al Reading in FA Cup, con cui i "Diavoli Rossi" si sono sbarazzati degli avversari con un tranquillo 4-0. L'ultima gioia è la 249esima, quella con cui ha eguagliato il record detenuto da un mostro sacro che corrisponde al nome di Bobby Charlton, il quale ha fatto la storia del club qualche decennio addietro. Il "vecchio" Bobby giocò con lo United dal 1956 al 1973.

149 gol in Premier League, 22 in FA Cup, 39 in Europa, 5 in Coppa di Lega e 4 in altre competizioni minori, 249 totali per consegnare all'immenso Charlton un degno compagno di leggenda. Il classe 1985 avrà ancora diversi anni, e dunque svariate partite, per issarsi in solitaria in cima alla classifica dei marcatori "all time" dello United, ma il presente è questo, una coppia di campionissimi (uno del passato ed uno del presente) che han fatto emozionare in epoche diverse il "Teatro dei Sogni" (...e non solo!).

Non é giunto il tempo di fermarsi, il bello deve ancora venire e "The show must go on". Lo sanno fin troppo bene a Manchester, si coccolano Wayne per ciò che ha compiuto, e per quello che il destino gli riserverà in futuro. Una cosa è certa, da oggi ad "Old Trafford" il nome di Rooney è diventato leggenda, e nessuno ne può scalfire l'immensità. Esatto, proprio nessuno. Well done man.