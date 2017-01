Shanghai SIPG, altro innesto europeo: ufficiale l'acquisto di Carvalho

Photo by "Tuttosport"

Altro colpo messo a segno da parte di una squadra cinese, compagini che ormai si sono espanse grazie alla loro straordinaria potenza economica che ha sovrastato e spostato gli equilibri di mercato. Questa volta a prendersi tutta la scena è lo Shanghai SIPG, formazione guidata da André Villas-Boas che è a caccia di rinforzi per vincere la Chinese Super League, una sorta di "Champions League" asiatica.

Finora gli acquisti sono stati, come da pronostico, stellari e salati. Da Hulk - 55 milioni - e Elkeson, all'ultimo arrivato Oscar - 61 milioni - , anch'egli accolto in grande stile appena sbarcato all'aereoporto. L'ultimo arrivato è l'esperto portoghese Ricardo Carvalho, 38enne difensore che non solo aumenta il tasso d'esperienza della retroguardia, ma andrà a rafforzare ancor di più la lingua portoghese all'interno dello spogliatoio.

Carvalho era rimasto svincolato dopo l'ultima esperienza in Francia con la maglia del Monaco, e il club cinese ha colto al volo l'opportunità di ingaggiarlo a costo zero. Per lui contratto annuale a "soli" 4.5 milioni a stagione, leggermente più economico rispetto ai contratti di Hulk e Oscar che hanno cifre più elevate. Lo scopo di questa operazione, però, riguarda anche e soprattutto il marketing. Lo Shanghai SIPG punta ad espandersi anche sotto questo punto di vista, e cercherà di sfruttare l'icona di un campione d'Europa per innalzare questa levetta.

Carvalho è sicuramente un centrale di grande esperienza. Ha vinto la Champions League nel 2004 con il Porto di Mourinho che ha poi seguito al Chelsea - dove ha collezionato 135 presenze e 7 gol nelle sue sei stagioni a Londra - e al Real Madrid. Dai Galacticos arrivò il trasferimento al Monaco, squadra nella quale ha militato per tre stagioni.

Adesso l'esperienza cinese. Ci sta a 38 anni e con una bacheca ricca di trofei e riconoscimenti concedersi una "pausa".