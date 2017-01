FA Cup - Il Leeds elimina il Cambridge (1-2)

Paura per il Leeds. La squadra di Cellino infatti va sotto nella sfida contro il Cambridge, valevole per il terzo turno di FA Cup. La compagine attualmente militante nella League Two tiene però solo cinquanta minuti, prima di soccombere davanti ad un uno-due micidiale degli uomini di Monk. Finisce dunque 1-2 per il Leeds.

Formazione Cambridge: Norris, Taylor, Legge, Roberts, Adams, Newton, Dunne, Mingoia, Berry, Clark, Ikpeazu.

Formazione Leeds: Silvestri, Berardi, Jansson, Cooper, Denton, Grimes, Phillips, Dallas, Mowatt, Doukara, Antonsson.

Il pronostico è tutto in favore del Leeds, ma a partire meglio è il Cambridge, che al 6' sfiora il vantaggio, ma il tiro di Ikpeazu viene parato in angolo da Silvestri. Ci riprova al 15' Berry dalla distanza, ma la palla termina fuori. Partita che non decolla. La squadra di Monk si fa notare solo per i tanti falli, conquistandosi addirittura tre cartellini gialli in otto minuti. I padroni di casa non riescono a incidere per diverso tempo, finchè al 25' Ikpeazu non trova il varco giusto per tirare ed insaccare la rete del vantaggio (1-0). A questo punto il Leeds dovrebbe reagire, ma ci mette una decina di minuti a tirare fuori la testa dal guscio, con un tiro di Phillips che viene bloccato. Poi, negli ultimi minuti i Whites costruiscono due palle buone per il pareggio. Prima Mowatt impensierisce Norris con un tiro dalla distanza, sfruttando un suggerimento di Dallas. Poi sempre quest'ultimo mette in mezzo un buon pallone per Cooper, il cui colpo di testa viene però salvato dal Cambridge.

Il secondo tempo si apre con un infortunio per il Leeds. Berardi infatti resta in spogliatoio. Anche stavolta a partire meglio sono i padroni di casa, ma la cosa stavolta dura poco. Gli ospiti tornano a cercare il gol del pari, prima sfiorandolo con Mowatt e poi realizzandolo con Dallas, bravo a sfruttare un cross dello stesso Mowatt (1-1). Alla squadra di Monk serve però la vittoria e quindi i Whites restano in avanti. Al 60' Antonsson, fino ad ora in ombra, cerca il gol con un tiro dalla distanza, trovando però la pronta risposta del portiere avversario. Poi al 63' Mowatt trova la rete su calcio d'angolo, sfruttando così l'assist dell'ex Torino Pontus Jansson (1-2). Gli ospiti cercano anche il gol della sicurezza, senza successo però. Così il Cambridge, nei minuti finali, nutre ancora qualche piccola speranza di tornare in gara. Ikpeazu non trova la porta nè all'83' nè al 91', mentre Mingoia si vede parare il suo tentativo dalla distanza all'88'. Finisce così 1-2. Obiettivo centrato per il Leeds, ma con molta più fatica del previsto.