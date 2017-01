Bentornata Coppa d'Africa! Programma, favorite, e curiosità sul torneo

Photo by " SuperNews - Superscommesse"

La 31ª edizione della Coppa d'Africa sta per avere inizio. Sarà una competizione che, come sempre, cercherà di far distrarre una Nazione piena di problemi, attraverso le giocate dei principali top player africani. Quest'anno la manifestazione si prospetta più equilibrata che mai. Numerose squadre cercheranno di portare a casa la vittoria finale, tutte con almeno un calciatore chiave in grado di fare la differenza. Questa edizione si disputerà in Gabon, paese che sta attraversando un momento piuttosto delicato soprattutto sotto l'aspetto politico, aspetto che ha causato disordini all'interno della città.

Le squadre sono suddivise in quattro gruppi. Nel gruppo A troviamo Camerun, Burkina Faso, Gabon, Guinea. Nel gruppo B Algeria, Senegal, Tunisia, Zimbabwe. Gruppo C con Costa D'Avorio, Marocco, Congo, Togo. E, infine, il gruppo D formato da Egitto, Mali, Ghana, e Uganda. Passeranno le prime due di ogni girone, e staccheranno il biglietto per i quarti di finale. Sedici saranno le squadre alla ricerca del sogno vittoria, tutte piuttosto equilibrate.

GABON: 6 partecipazioni, miglior risultato quarti di finale nel 1996 e nel 2012. Uomini chiave Aubameyang, Manga, Lemina;

MAROCCO: 15 partecipazioni, campioni nel 1976. Uomini chiave Benatia, El Ahmadi, El Arabi, El Kaddouri, Boussoufa, Dirar, Obbadi;

ALGERIA: 16 partecipazioni, campioni nel 1990. Uomini chiave Ghoulam, Mahrez, Bentaleb, Brahimi, Slimani, R.Ghezzal;

CAMERUN: 2 partecipazioni, secondo posto nel 2003. Uomini chiave N'Koulou, N'Jie, Aboubakar, Ondoa;

SENEGAL: 13 partecipazioni, secondo posto nel 2002. Uomini chiave Koulibaly, Gueye, Sow, Kouyaté, Diouf, Mané, N'Doye, Diamé, Konaté, Keita Baldé;

EGITTO: 2 partecipazioni, primo turno nel 1999 e 2009. Uomini chiave Salah, Elneny;

GHANA: 20 partecipazioni, campioni nel 1963, 1965, 1978, 1982. Uomini chiave Gyan, Acquah, Atsu, Badu, J.Ayew, A.Ayew, Wakaso, Baba, Amartey, Tetteh, Acheampong;

GUINEA-BISSAU: 1ª partecipazione nella storia. Uomini chiave Aldair, Camarà;

ZIMBABWE: 2 partecipazioni, primo turno 2004 e 2006. Uomini chiave Musona, Mushekwi;

MALI: 9 partecipazioni, secondo posto nel 1972. Uomini chiave Y.Koné, Sylla, K.Coulibaly, Sako, M.Doumbia, Wague, A.Traoré, Bissouma;

COSTA D'AVORIO: 21 partecipazioni, campioni nel 1992 e 2015. Uomini chiave L.Koné, Kalou, Zaha, Kessié, Bony, Sio, Gradel, Aurier, A.Traoré, Die, Bailly;

UGANDA: 5 partecipazioni, secondo posto nel 1978. Uomini chiave Massa, Azira;

BURKINA FASO: 10 partecipazioni, secondo posto nel 2013. Uomini chiave B.Koné, B.Traoré;

TUNISIA: 1 partecipazioni, primo turno nel 2005. Uomini chiave Abdennour, Khazri;

RB CONGO: 17 partecipazioni, campioni nel 1968 e 1974. Uomini chiave N'Sakala, Mulumbu, M'Poku, Mbokani, Kebano, Bakambu, Mbemba;

TOGO: 7 partecipazioni, quarti di finale nel 2013. Uomini chiave Adebayor, Gakpé.

Le favorite non possono che essere Costa D'Avorio, Algeria, Marocco, e Senegal. Attenzione, però, anche alle possibili mine vagati: il Gabon giocherà in casa di fronte al proprio pubblico, e con un Aubameyang in più nel motore sarà difficile affrontarlo. Il Camerun è una squadra esperta e con una storia importante alle spalle, così come lo è il Ghana. L'unica pecca è che non dispongono più di quella straordinara generazione di un tempo. Da visionare con attenzione Congo e Mali, squadre che dispongono di elementi importanti per mettere in difficoltà chiunque. L'Egitto di Salah? Non è attrezzato per competere con le altre, ma nel calcio nulla è scritto. L'esterno giallorosso dovrà dare il 100% in ogni partita e caricarsi la squadra sulle spalle. Solo così potrà sperare di ottenere qualche risultato positivo.

Oggi ci saranno i primi due match. Gabon-Guinea e Burkina Faso-Camerun gli antipasti di questa meravigliosa e tradizionale competizione africana, pronta a regalarci emozioni e spettacolo. Alle 17 l'incontro inaugurale, alle 20 il secondo atto. Diretta Fox sport.