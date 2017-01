FA Cup, avanti a fatica il Liverpool, bene il Southampton ed il Newcastle

FA Cup, Lucas Leiva festeggiato dai compagni di squadra

PLYMOUTH - LIVERPOOL 0-1

I Reds a fatica, sudando le proverbiali sette camicie, riescono battere ed estromettere dalla competizione il Plymouth, squadra di quarta serie che l'8 Gennaio riuscì nell'impresa di fermare il Liverpool sullo 0-0 ad Anfield Road. Il replay, disputato nel bellissimo "Home Park" , termina con il successo di misura degli uomini di Klopp (0-1) ed è deciso dal gol di Lucas Leiva, che al 18' minuto del primo tempo, ben servito dal brasiliano Coutinho, beffa il portiere locale McCormick. Il Liverpool amministra il risultato, andando vicino a più riprese al gol del raddoppio. Avrebbe la grossa chance di chiudere la pratica con Origi, il quale però nei minuti finali (87') fallisce un calcio di rigore. Ultimi minuti passati in trincea dagli uomini di Klopp che al 90esimo possono tirare un grosso sospiro di sollievo ed approdare al turno successivo di Fa Cup, ma quanta fatica.

SOUTHAMPTON - NORWICH 1-0

Batticuore Saints al St Mary's Stadium. Il replay tra Southampton e Norwich (2-2 l'esito del primo match, a campi invertiti) è deciso solo nel finale, con un gol nel secondo minuto di recupero del centravanti Long. Vittoria meritata quella ottenuta dagli uomini di Puel che dominano in lungo ed in largo il match mettendo sotto il Norwich, squadra militante in Championship. Il muro eretto dai "Yellows" resiste fino agli sgoccioli prima di sgretolarsi in extremis e consegnare la qualificazione al Southampton.

NEWCASTLE - BIRMINGHAM 3-1

Nell'unica sfida di serata caratterizzata dallo scontro tra due squadre di Championship, il Newcastle elimina il Birmingham di Gianfranco Zola, sconfiggendolo al St James' Park per 3-1. Il tecnico Rafa Benitez esulta già al 10' minuto quando Ritchie trasforma un calcio di rigore portando in vantaggio i Magpies. Padroni di casa che raddoppiano con Gouffran al 35', ma un sussulto d'orgoglio degli ospiti riapre il match grazie alla marcatura di Cotterill. Per gli ospiti è solo un buco nell'acqua, costretti poi a capitolare definitivamente quando ancora Ritchie appone il punto esclamativo alla contesa realizzando il tris nel finale.