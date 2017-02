Coppa D'Africa 2017, si entra nella fase più calda: semifinali e finali in diretta esclusiva su Fox Sports

Redazione Fox Sports

La Coppa d'Africa 2017 entra nella fase più calda e decisiva. Sono rimaste in quattro a contendersi lo scettro di Regina del Continente Nero, ma sul trono c'è spazio solo per una. Burkina Faso, Camerun, Egitto e Ghana: queste le pretendenti alla vittoria. Da questa sera prendono il via le semifinali, in ESCLUSIVA su Fox Sports, canale 204 di Sky e e in mobilità su pc, tablet e smartphone grazie a Sky Go.

Si parte oggi con con Burkina Faso-Egitto, mentre domani, giovedì 2 febbraio, sarà la volta di Camerun-Ghana. Entrambe le gare godranno di un ampio pre-partita e post-partita: questa sera Giulia Mizzoni conduce in diretta dallo studio di Fox Sports, con Ousmane Dabo e Stephen Makinwa; giovedì tocca a Marco Russo e ai suoi ospiti commentare la seconda semifinale in programma. Dal Gabon, sede della manifestazione, gli interventi dell'inviato Karim Barnabei.

Giulia Mizzoni, giornalista e conduttrice di Fox Sports

Marco Russo, giornalista e conduttore di Fox Sports

Le vincenti delle due gare si sfideranno nella finale di domenica 5 febbraio alle ore 20.00, in diretta su Fox Sports HD. Le due squadre perdenti, invece, giocheranno la finale per il terzo posto in programma sabato 4 febbraio alle 20 sempre sul canale 204 di Sky.

I grandi protagonisti in cui sono riposte le speranze delle compagini sono gli attaccanti. Nel Camerun è atteso al varco Vincent Aboubakar, giocatore del Besiktas etichettato come erede di Eto'o, ma ancora non rivelatosi all'altezza della propria fama. Ha firmato il rigore decisivo contro il Senegal per portare i leoni indomabili nella top four della competizione. Tante aspettative risiedono anche in Bertrand Traoré, di proprietà del Chelsea ma in prestito all'Ajax, probabilmente il talento più luminoso nella competizione. Di fronte a lui domani sera troverà Mohamed Salah, per ora decisivo nel match contro il Ghana, nel quale ha firmato una deliziosa punizione per la vittoria 1-0. Proprio le Black Stars dovranno sperare nella vena realizzativa dei fratelli Ayew, André e Jordan - nonché figli della leggenda Abedi Pelé - protagonisti nel quarto di finale contro il Congo con un gol a testa, nel 2-1 finale: basteranno per avere la meglio sui Faraoni?

Tutte le risposte da questa sera, in ESCLUSIVA su Fox Sports HD, canale 204 di Sky, per completare una copertura LIVE di oltre 75 ore. Durante il pomeriggio, alle 14.30 entrambi i giorni, come sempre durante la settimana, ci sarà Football Station, il programma pomeridiano del canale dei Top Player per conoscere meglio le 4 squadre semifinaliste e per tutti gli aggiornamenti dal Gabon.

Stephen Makinwa, Talent Fox Sports

Ousmane Dabo, talent di Fox Sports

Il programma delle Semifinali

1 FEBBRAIO

Burkina Faso - Egitto in diretta alle 20.00 su Fox Sports HD (telecronaca di Edoardo Testoni e Dario Marcolin)

2 FEBBRAIO

Camerun - Ghana in diretta alle 20.00 su Fox Sports HD (telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin)