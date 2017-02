Egitto - Camerun diretta, LIVE finale di Coppa d'Africa 2017 (20.00)

Google Plus

Buongiorno a tutti da Davide Marchiol, e benvenuti alla diretta live della finale di Coppa d'Africa 2017: in campo scenderanno Egitto e Camerun, per contendersi il trofeo nell'ultimo, spettacolare, atto del torneo.

Qui Egitto

La squadra di Cuper ha avuto la meglio del Ghana nel girone, poi di Marocco e Burkina Faso nella fase ad eliminazione diretta: sempre vincente contro avversari di pari livello, se non in certi casi superiori.

"Ho la sensazione che sarà una grandissima finale", ha affermato Cuper prima della gara, in conferenza stampa. Difficile smentire il tecnico argentino, anche se le due squadre sono sicuramente più solide che spettacolari.

Gioia Egiziana dopo il gol di Salah al Ghana.

Nell'Egitto la sorpresa potrebbe esser la posizione di Mahmoud Hassan Trezeguet, che potrebbe avanzare da prima punta. Viste le assenze di Mohsen e A. Hassan per infortunio, e la squalifica di Kahraba, sembra lui l'uomo migliore per posizionarsi in avanti.

Permane invece il dubbio Elneny in mediana: il giocatore dell'Arsenal potrebbe recuperare, rappresentando una risorsa inestimabile per l'impostazione e l'equilibrio.

L'undici di Cuper.

Qui Camerun

I Leoni Indomabili hanno affrontato un percorso difficile, eliminando prima il Gabon, paese ospitante, nel raggruppamento, poi due favorite come Senegal e Ghana: i primi eliminati ai rigori, i secondi con un perentorio 2-0.

"Questo è un grandissimo gruppo, sono dei giocatori fantastici dentro e fuori dal campo, meritano questa finale", ha affermato Hugo Broos in conferenza stampa. I suoi stanno "vivendo un sogno" e non si vogliono svegliare.

La festa del Camerun.

Davanti il Camerun insisterà con Ndip També, con Aboubakar pronto a subentrare dalla panchina; dietro al centravanti, insieme a Moukandjo e Bassogog, uno tra Zoua e Ekambi: ballottaggio aperto a ogni esito.

Tutto scritto invece per il resto: Siani e Djoum si posizionano in mediana, mentre Fai, Teikeu, Ngadeu e Oyongo compongono la linea difensiva. Tra i pali, invece, Ondoa.

4-2-3-1

I precedenti

Egitto e Camerun si sono incontrate in finale nel 1986. Roger Milla guidava i Leoni Indomabili, ma vinsero i faraoni ai rigori. Stessa sorte nel 2008, quel giorno decise Aboutreika e si piegò Samuel Eto'o. L'Egitto è l'unica squadra ad aver battuto il Camerun in finale, oltre a non aver mai perso una finale delle sette disputate.

