DFB Pokal - Schalke 04 sul velluto, passano a fatica Dortmund e Francoforte

DFB Pokal - Schalke 04 sul velluto, Dortmund e Francoforte passano a fatica

I quattro match della DFB Pokal, in programma ieri, hanno quasi rispettato i pronostici con lo Schalke 04, il Borussia Dortmund, il Francoforte ed il Lotte che si sono qualificati per il prossimo turno. Le quattro squadre, però, hanno vinto in maniera diversa: gli uomini di Weinzierl ed il Lotte che hanno vinto in scioltezza. mentre il Dortmund ha avuto la meglio dell'Herta Berlino solo ai rigori. Per finire, il Francoforte ha battuto in rimonta l'Hannover, fuori casa. Di seguito il resoconto completo.

BORUSSIA DORTMUND-HERTA BERLINO 1-1 (3-2 D.C.R.)

Soffre, ma vince solo ai calci di rigore, il Borussia contro l'Herta Berlino e accede ai quarti di finale di Coppa di Germania. Gli uomini di Tuchel approcciano male il match, tanto che prima vengono graziati da Ibisevic, poi vengono puniti da Kalou che batte l'estremo di casa per il vantaggio Berlinese. I gialloneri ci mettono un po' a carburare ma, ad inizio ripresa, trovano la rete del pareggio grazie a Reus che, a tu per tu con Jarstein non sbaglia. Pareggio che si protrae fino ai calci di rigore che premiano gli uomini di Tuchel a causa dei tre errori degli ospiti. Dortmund ai quarti contro il Lotte.

HANNOVER 96-EINTRACHT FRANCOFORTE 1-2

Vittoria in rimonta per l'Eintracht che, all'HDI Arena di Hannover, batte 2-1 la squadra di Stendel in una partita vietata ai deboli di cuore, visto che i padroni di casa passano in vantaggio ad inizio ripresa con Harnik ma, nel giro di quattro minuti, gli ospiti pareggiano con Tawatha e poi completano la rimonta con Seferovic. Sembra tutto finito per l'Hannover ma al 96' l'arbitro concede un rigore agli uomini di Stendel: dal dischetto si presenta Sané, che si fa ipnotizzare dall'estremo ospite, regalando la vittoria e i quarti di finale al Francoforte, che si giocherà l'accesso alle semifinali con il Bielefeld.

SANDHAUSEN-SCHALKE 04 1-4

Tutto tropo facile per lo Schalke 04, che al Hardtwalstadion batte il Sandahusen senza troppi problemi e accede ai quarti di finale. La partita viene aperta e chiusa negli ultimi sette minuti del primo tempo quando Schopf, Caligiuri e Naldo portano lo score sullo 0-3. Nella ripresa i padroni di casa provano ad accorciare le distanze prima del definitivo 1-4 realizzato da Konoplyanka. Adesso ci sono i quarti di finale col Bayern Monaco.

LOTTE-MONACO 1860 2-0

Ai quarti di finale ci va anche il Lotte, che batte per 2-0 un Monaco 1860 sempre più in crisi di risultati tra campionato e coppa. Nonostante la squadra di casa si trovi in terza divisione, mentre gli ospiti in seconda, la partita è a senso unico, con gli uomini di Atalan che passano in vantaggio al 28' con Lindner e la chiudono al 58' con Freiberger. Vittoria strameritata visti i 18 tiri, di cui 10 in porta, dei padroni di casa rispetto alle sole cinque conclusioni verso lo specchio del club Bavarese.