Ranking FIFA: sempre prima l'Argentina, l'Italia sale al 15/o posto, www.skysports.com

Nell’aggiornamento, del mese di febbraio, del ranking dedicato alle nazionali pubblicato dalla FIFA, non ci sono grosse novità, almeno nella top 20. Per quel che riguarda l’Italia, gli azzurri guadagnano una posizione e salgono dal 16esimo al 15esimo posto, subito dopo la Polonia, che passa dal 15esimo al 14esimo posto. Queste due sopravanzano la Croazia, che scivola dal 14esimo al 16esimo posto.

Le prime cinque classificate non subiscono variazioni: in testa c’è l’Argentina con 1635 punti, seguita da Brasile e Germania, rispettivamente con 1529 e 1433 punti. Ai piedi del podio troviamo il Cile con 1386 punti mentre a chiudere la top 5 resiste il Belgio a quota 1371. La Francia scavalca la Colombia al sesto posto, con Portogallo, Uruguay e Spagna a completare le prime 10 posizioni. Entra nella top 20 l’Islanda, a discapito dell’Ecuador.

Le selezioni africane sono quelle che vedono la loro classifica riscritta dopo la conclusione della Coppa d’Africa 2017: il Camerun, che ha conquistato il trofeo, balza dalla 62esima alla 33esima posizione, con un saldo di +244 punti; l’altra finalista, l’Egitto, sale dal 35esimo al 23esimo posto. Anche la Repubblica Democratica del Congo guadagna 12 posizioni come i Faraoni e si piazza al 37esimo posto, subito prima del Burkina Faso, che di posizioni ne guadagna 15 e si classifica come 38esima. Da segnalare in negativo le performance di due delle favorite della rassegna continentale, Costa d’Avorio e Algeria, che hanno ampiamente deluso e perdono rispettivamente 13 e 11 posizioni. Curioso il salto di 24 posizioni della nazionale di El Salvador, che guadagna 86 punti e raggiunge la 114esima piazza.

Top 20:

1. Argentina 1635 punti

2. Brasile 1529

3. Germania 1433

4. Cile 1386

5. Belgio 1371

6. Francia 1313

7. Colombia 1304

8. Portogallo 1240

9. Uruguay 1195

10. Spagna 1168

11. Svizzera 1140

12. Galles 1120

13. Inghilterra 1113

14. Polonia 1101

15. Italia 1087

16. Croazia 1039

17. Messico 1016

18. Perù 965

19. Costa Rica 948

20. Islanda 899