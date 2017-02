La Coppa d'Africa continua su Fox Sports con lo speciale "C'era una volta l'Africa"

Il logo della Coppa d'Africa 2017, sport.leonardo.it

La Coppa d'Africa 2017 ha eletto la propria regina da circa una decina di giorni, con il Camerun che ha battuto in finale l'Egitto di Salah e Cuper in panchina. Fox Sports ha trasmesso in diretta e in esclusiva tutto l'evento e ora decide di ripercorrere tutto quello che ha regalato questa edizione della Coppa con uno speciale completamente dedicato dal titolo "C'era una volta l'Africa".

Lo speciale sarà in onda domani alle 19.30 sul canale 204 della piattaforma Sky e in replica domenica alle 14.15. Tra calcio, folklore, colori e tradizioni, l'inviato di Fox Sports Karim Bernabei, in Gabon durante la competizione, ha viaggiato per tutto il paese alla ricerca delle curiosità più gustose e dei dietro le quinte che non si sono visti durante le settimane della competizione. Una Coppa che ha regalato emozioni e storie, come quella di Cuper, o quella del Camerun campione, allenato da un ct reclutato grazie ad un annuncio postato su Twitter dalla federazione camerunense. Insomma un'altra occasione per scoprire l'Africa dal punto di vista calcistico, ma non solo.