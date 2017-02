Ranking UEFA, passi avanti per Roma e Fiorentina, www.goal.com

La prima tre giorni di coppe europee è stata archiviata ed in attesa degli incontri della prossima settimana, la UEFA ha pubblicato la classifica aggiornata per quel che riguarda il ranking stagionale e generale dei club, oltre a quello per nazioni. Le vittorie esterne in Europa League di Roma contro il Villarreal e di Fiorentina contro il Borussia Moenchengladbach permettono alle due squadre di guadagnare posizioni nella classifica stagionale: i giallorossi ora sono 22esimi, seguiti immediatamente dai viola al 23esimo posto; nella classifica generale invece la squadra di Paulo Sousa è 23esima, mentre gli uomini di Spalletti salgono al 37esimo posto.

La sconfitta al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid non influisce sul piazzamento del Napoli, né nella classifica stagionale – 12esimo posto – né in quella generale – 16esima piazza. La Juventus, che giocherà settimana prossima, resta ottava nella classifica stagionale – con l’Arsenal ad un soffio – e quinta in quella generale.

Sempre in relazione ai club, le top 10 stagionali e generali non cambiano, con il Real Madrid che si conferma leader in entrambe le graduatorie; nella top 20 generale, da segnalare il sorpasso dello Schalke 04 – vittorioso 3-0 sul campo del PAOK - ai danni del Bayer Leverkusen, che sfiderà l’Atletico Madrid settimana prossima nell’andata degli ottavi di Champions League.

È interessante il discorso relativo al ranking delle nazioni: la Spagna è irraggiungibile con 98.856 punti, seguita dalla Germania a quota 77.069; l’Inghilterra, che ha visto la disfatta dell’Arsenal all’Allianz Arena e la caduta del Tottenham contro il Gent, cresce di 0.28, grazie alla vittoria del Manchester United con il Saint Etienne, mentre l’Italia, con le due vittorie in Europa League, guadagna 0.66 punti e sale a 11.583, contro gli 11.642 degli inglesi. In attesa di Manchester City, Leicester e Juventus, l’Italia può sperare di risalire sul podio del ranking europeo, come nelle previsioni per il prossimo anno.

Top 10 generale:

1. Real Madrid 162.771 2. Bayern Monaco 151.413 3. Barcellona 146.771 4. Atletico Madrid 131.771 5. Juventus 126.133 6. PSG 125.733 7. Borussia Dortmund 121.413 8. Benfica 111.866 9. Siviglia 109.771 10. Chelsea 105.535

Top 5 nazioni (provvisorio stagione 2017-18):

1. Spagna 81.114 2. Germania 59.141 3. Italia 56.249 4. Inghilterra 56.248 5. Francia 41.915

(Fonte www.fantagazzetta.com)