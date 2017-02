Fox Sports si compra la Cina. Arriva la Chinese Super League in esclusiva

Alcuni dei colpi del campionato cinese, youtube.com

La Cina e in particolare il calcio cinese hanno provato a comprare un po' tutto e tutti negli ultimi mesi e in tanti casi ci sono riusciti. Forse la nostra Serie A è quella che ha detto più volte "no" alle vagonate di milioni in arrivo dal gigante d'oriente. Kalinic, Birsa e ultimo in ordine di tempo Bacca, qualcuno è stato in grado di declinare gentilmente. I giocatori di spessore comunque non mancano e allora Fox Sports ha deciso di aggiudicarsi in esclusiva i diritti della Chinese Super League.

Due match in HD a weekend a partire dal prossimo 4 marzo negli slot orari delle 8.30 e 12.30. E gli highlights di tutte le partite. Questo il menù che il canale 204 della piattaforma Sky prevede per il massimo campionato di calcio cinese. Questi alcuni dei nomi che si potranno vedere all'opera nel corso della stagione: Pellè, Lavezzi, Tevez e Gervinho, senza dimenticare Hulk, Witsel e Oscar. Ecco nel dettaglio il programma del primo weekend di programmazione di Fox Sports per quanto riguarda la Chinese Super League: sabato 4 marzo alle 8.30 su Fox Sports Guangzhou R&F Football Club che ospita il Tianjin Quanjian Football allenato da Fabio Cannavaro. Sabato 5 marzo alle 12.30 su Fox Sports Plus sarà il turno di Carlitos Tevez e del suo Shanghai Greenland Shenhua Football Club che giocherà contro il Jiangsu Suning Football di Alex Texeira.

Marco Foroni, direttore di Fox Sports, commenta così la nuova acquisizione da parte del canale: "La Cina è la nuova superpotenza del calcio mondiale: alcuni dei più importanti Top Player hanno scelto questo campionato che ha sconvolto gli equilibri del calciomercato. La Chinese Super League è un torneo che sta crescendo moltissimo per competitività e livello tecnico. Per questo abbiamo deciso di scoprirla insieme. Questa nuova esclusiva (compresi i diritti on demand, mobile e web) permette a Fox Sports di offrire all’abbonato di Sky un’offerta ancora più unica nel panorama calcistico mondiale."