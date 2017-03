DFB Pokal, il Bayern batte lo Schalke e va in semifinale

Il Bayern Monaco non sbaglia, la formazione bavarese vince il quarto di Finale con lo Schalke 04 ed accede agilmente alle semifinali di DFB Pokal. Per la squadra di Ancelotti si tratta del 17mo risultato utile consecutivo, conseguito grazie alla doppietta di Lewandowski ed al gol di Thiago Alcantara, imbeccato proprio dal centravanti polacco, che corona così una prestazione perfetta. Il n.9 del Bayern, partito titolare nel 4-2-3-1, è supportato in attacco proprio dall'autore della seconda rete bavarese ed ai lati da Ribery e Robben. Dall'altra parte invece Wienzierl si presenta con un più coperto 3-5-2, con Meyer e Burgstaller a comporre il duo offensivo.

Pronti, via ed il Bayern passa in vantaggio: Ribery verticalizza per Lewandowski che con un pallonetto beffa Fahrmann in uscita disperata. I bavaresi sfruttano subito il momento favorevole cercando il raddoppio con Robben che calcia col mancino da fuori area, ma la palla termina di poco oltre la traversa. Al quarto d'ora i padroni di casa si portano sul 2-0: Lewandowski sfrutta un'uscita sbagliata dell'estremo difensore avversario crossando in area per Thiago Alcantara che di testa deposita la palla in fondo alla rete. Lo Schalke reagisce con Goretzka che si libera per la conclusione dall'interno dell'area di rigore, ma il suo tiro si perde ampiamente a lato. Il Bayern continua a spingere guadagnandosi un nuovo calcio d'angolo: il corner battuto da Robben viene raccolto da Hummels che di testa spedisce la sfera sul fondo. Alla mezz'ora i bavaresi fanno tris: Ribery scarica al limite per Lewandowski che col destro supera imparabilmente Fahrmann. Sulla rete del centravanti polacco si chiudono i primi 45 minuti di gioco.

Il secondo tempo vede ancora il team bavarese riversato in attacco, con Thiago Alcantara che riceve un ottimo passaggio filtrante e da dentro l'area fa partire un tiro che viene prontamente respinto dall'estremo difensore avversario. Successivamente Vidal prova a sorprendere Fahrmann con una conclusione da fuori area, ma il suo tiro si perde ben oltre la traversa. Lo Schalke torna a farsi vedere in avanti con Goretzka che calcia dal limite dell'area, ma la sua conclusione si perde di poco a lato. Al 71' ancora Bayern pericoloso con Javi Martinez che giunge con i tempi giusti sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma la sua conclusione termina oltre la traversa. Al 77' l'arbitro chiude virtualmente la sfida espellendo per doppia ammonizione Badstuber. L'ultima occasione del match vede Caligiuri calciare dalla distanza, ma il suo tiro si perde ampiamente a lato. Finisce quindi 3-0 per il Bayern, che così si qualifica per la semifinale di DFB Pokal.