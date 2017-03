Xabi Alonso annuncia il ritiro al termine della stagione

Google Plus

Xabi Alonso annuncia il ritiro dal calcio giocato. Il centrocampista spagnolo, classe 1981, lascerà a fine stagione, come annunciato questa mattina tramite il proprio profilo twitter, seguito da un comunicato apparso sul sito del Bayern Monaco, suo attuale club - e, di conseguenza ultimo della propria lunga carriera. Una carriera iniziata in terra basca con la sua Real Sociedad (ed una parentesi all'Eibar), proseguita al Liverpool e culminata con l'approdo al Real Madrid prima e al Bayern Monaco poi.

Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) 9 marzo 2017

"Non è stata una decisione facile - si legge nelle righe del comunicato apparso sul sito ufficiale del Bayern Monaco - sto ancora bene, ma credo sia il momento giusto. Ho sempre pensato fosse giusto lasciare presto piuttosto che tardi. Voglio chiudere la mia carriera stando al massimo livello, e il Bayern è il massimo livello. Non pensavo di poter avere un carriera così, e spero ci sia ancora qualcosa da ottenere prima della fine".

Sempre nel comunicato, sono arrivate le parole di Karl-Heinz Rummenigge, a rappresentare l'intera dirigenza del club bavarese: "La società vuol ringraziare un grande giocatore e una grande persona, che ha rappresentato il Bayern Monaco dentro e fuori dal campo con standard altissimi. Xabi è uno dei grandi del calcio. Ha vinto tutto durante la sua carriera, è un 'gentleman' di questo sport".

Nella propria carriera, Xabi Alonso ha vinto due Europei ed un Mondiale con la Nazionale Spagnola, mentre, a livello di Club, può contare in bacheca tre campionati (due in Bundesliga, uno nella Liga), quattro coppe Nazionali, tre Supercoppe Nazionali, due Supercoppe Europee e due Champions League (una col Liverpool nel 2005, una col Real Madrid nel 2014), oltre al premio di giocatore spagnolo dell'anno nel 2003. E non è ancora finita...