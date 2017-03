Barcellona - Rakitic rinnova fino al 2021 (Fonte foto: Goal.com)

Nel giorno del suo compleanno Ivan Rakitic rinnova il suo contratto con il Barcellona per altri quattro anni. Un'altra bella notizia per il giocatore e per la squadra dopo la clamorosa vittoria contro il Paris Saint Germain in Champions League. Le cifre sono alte visto che il club Catalano ha fissato una clausola rescissoria di 125 milioni per l'ex Siviglia. Quello del centrocampista Croato si aggiunge quindi ai rinnovi di Sergio Busquets, Mascherano, Neymar e Suarez. Adesso manca quello più importante, quello di Leo Messi che, secondo fonti vicine al Club, sarebbe sempre più vicino.

IL COMUNICATO DEL BARCELLONA

"Il Barcellona FC comunica di aver raggiunto un accordo con Ivan Rakitic per il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2021. La clausola rescissoria è stata fissata in 125 milioni di euro. La firma sul nuovo contratto verrà apposta venerdì 10 marzo alle ore 13 presso la sede del Club".

Rakitic, classe 1988, è arrivato a Barcellona nel 2014 e con i Blaugrana ha vinto una Champions League, due campionati, due Coppe del Re, una Supercoppa Europea, una Supercoppa di Spagna ed un Mondiale per Club realizzando 20 gol in 128 presenze. Il centrocampista Croato sta vivendo una stagione di alti e bassi visto che ad inizio campionato Luis Enrique lo ha tenuto ai margini (anche per via delle voci di mercato) preferendogli Denis Suarez ed Andre Gomes ma da alcune settimane, e l'avvento del nuovo modulo, il numero 4 Blaugrana sta ritrovando la forma come dimostrano i due gol realizzati nelle ultime tre uscite ma soprattutto il livello molto alto delle prestazioni sia dal punto di vista offensivo che in fase di interdizione, vero marchio di fabbrica del centrocampista.