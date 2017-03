Clamoroso in Cina: lo Wuhan esonera Ferrara dopo due giornate!

Source photo: gianlucadimarzio.com

Clamoroso in Cina. Dopo solo due turni di campionato, infatti, il Wuhan Zall ha esonerato Ciro Ferrara, che proprio nella scorsa stagione ha raggiunto una positiva salvezza con il club cinese, nella seconda lega calcistica nazionale. Motivo dell'allontanamento, l'inizio stentato, che ha portato solo un punto dopo centottanta minuti di gioco, giunto grazie al pareggio contro il Baoding. Una punizione davvero troppo severa, per l'ex allenatore di Juventus e Sampdoria, che ha comunque ricevuto attestati di stima social da parte di moltissimi addetti ai lavori.

Dopo quattro anni nella Jia Ligue, una specie di Serie B cinese, il club aveva messo nel mirino la promozione, restando delusa dagli inizi balbettanti della squadra, mini-trend la cui negatività è stata attribuita solo a Ciro Ferrara, che è stato prontamente cacciato. Per il futuro, in pole dovrebbe esserci Walter Zenga, reduce dall'esperienza al Wolverampthon conclusasi con un esonero. Terzo allontanamento, dunque, per il difensore ex Napoli, pronto però a tornare in panchina con voglia ed entusiasmo.