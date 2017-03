Amichevoli: Schick sfida la Lituania. Scozia in casa contro il Canada

Patrik Schick | Photo by "Calcioweb.eu"

Le amichevoli internazionali tornano in scena. Questa sera l'attenzione cadrà inevitabilmente sull'attesissimo Germania-Inghilterra, ma ci saranno da seguire anche altri incontri. La Repubblica Ceca di Schick e Darida sfiderà la modesta Lituania dell'esperto Stankevicius, il Cipro contro il Kazakistan, e la Scozia pronta ad ospitare il Canada.

REPUBBLICA CECA-LITUANIA - Le due squadre si riaffrontano a distanza di sei anni. L'ultima volta risale infatti al 2011 in un match valido per le qualificazioni ai campionati europei. In quell'occasione ci fu la netta vittoria dei cechi per 4-1 firmato dalle doppiette di Kadlec e Rezek. Nella scorsa estate, Karel Jarolim ha assunto il ruolo di commissario tecnico della Repubblica Ceca, vista la figuraccia nell'europeo francese e la nuova gestione ha finora prodotto discreti risultati: l’accesso diretto alla fase finale dei prossimi Mondiali non poteva essere un obiettivo concreto vista la presenza della Germania nello stesso girone, ma anche l’accesso ai playoff è in forte dubbio perché Irlanda del Nord e Azerbaigian si stanno dimostrando più complesse del previsto. Cinque i punti conquistati nelle prime quattro giornate di qualificazioni, così come quelli ottenuti dalla Lituania, chiusa e surclassata nel proprio girone da avversarie del calibro di Inghilterra, Slovenia e Slovacchia. Il match potrebbe essere serrato, ma qualitativamente i padroni di casa hanno qualcosa in più: nonostante gli addii di Plasil, Lafata e Rosicky, i cechi stanno mettendo su una bella generazione di talenti che comprende anche gli "italiani" Jankto e Schick. I lituani, invece, non godono di nessun elemento di qualità in grado di smuovere le acque. Qualche anno fa l'attacco era guidato da Danilevicius, ex centravanti di Livorno e Parma detentore del record di goal messi a segno in nazionale (19), ma la generazione moderna non è in grado di offrire grandi soluzioni o garanzie. La Repubblica Ceca, inoltre, nei cinque precedenti disputati è riuscita a vincere per ben quattro occasioni. PRONOSTICO: REPUBBLICA CECA

CIPRO-KAZAKISTAN - A Nicosia scende in campo il Cipro, squadra che è reduce dalla vittoria per 3-1 contro Gibilterra. Questo successo ha reso meno amaro il cammino della nazionale cipriota, reduce da tre sconfitte consecutive nel Gruppo H comandato dal Belgio. I 7 punti di distanza dalla seconda posizione sono troppi per poter sperare ancora nella qualificazione, vista la quarta posizione con soli 3 punti, ed è per questo motivo che la squadra proverà quantomeno a fare bella figura negli incontri amichevoli. Di fronte avrà il Kazakistan, altra squadra in grande difficoltà nel suo girone di qualificazione che ha solo 2 punti conquistati e un ultimo posto inevitabile. Questa partita sarà importante in vista del match di qualificazione contro l'Armenia, penultima in classifica con un solo punto in più. Le due squadre non hanno a disposizione grandi talenti: i padroni di casa si aggrapperanno al pescarese Kastanos, mentre i kazaki non avranno a disposizione l'ex milanista Merkel. Tra le due squadra spicca un precedente risalente al 2004 sorridente al Cipro che riuscì a vincere con il risultato di 2-1. PRONOSTICO: CIPRO

SCOZIA-CANADA - Nella meravigliosa atmosfera di Glasgow, la Scozia è tenuta a dare una risposta positiva vista la situazione negativa nel girone di qualificazione. Gli scozzesi stanno faticando molto nel gruppo F e addirittura occupano la penultima posizione con 4 punti, a -6 dal primo posto dell’Inghilterra e a -4 dal secondo della Slovenia. Di fronte ci sarà il Canada, altra compagine che non sta di certo attraversando un grande momento: i nordamericani son già stati eliminati nella seconda fase per mano di Messico e Honduras e non ci saranno nemmeno ai prossimi Mondiali, rimandando la seconda apparizione dopo quella del 1986. I padroni di casa hanno diversi elementi importanti e che militano in Premier League, ma i canadesi hanno davvero poche armi in grado di fermare gli attacchi offensivi. Il più blasonato? Julian De Guzman, 35enne centrocampista che detiene anche il record di presenze in nazionale (89). Un solo precedente tra le due squadre risalente al 2002, data nella quale gli scozzesi vinsero per 3-1. PRONOSTICO: SCOZIA.