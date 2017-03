Italia, Ventura recupera Bonucci: con l'Albania sarà 4-2-4

Fonte immagine: Twitter @Vivo_Azzurro

Si continua a lavorare in casa azzurra, in vista del match di Qualificazione a Russia 2018 in programma venerdì sera a Palermo. Avversaria sarà l'Albania di De Biasi, squadra ostica e in grande crescita negli ultimi anni. Pertanto, l'attenzione e la concentrazione sono massime, per l'Italia, la quale non può permettersi passi falsi, poiché la Spagna ha tutta l'intenzione di continuare a correre, ed i preliminari potrebbero rappresentare un'insidia piuttosto grande.

Questa mattina, a Coverciano, nel ritiro azzurro, la squadra si è allenata, sotto l'occhio vigile di Mister Giampiero Ventura, il quale sembra aver già scelto l'undici con cui affrontare la gara. Tra i pali ovviamente si posizionerà Gianluigi Buffon, il quale taglierà un traguardo storico, la gara numero mille in carriera da professionista. Davanti a lui, il portiere della Juve dovrebbe trovare due compagni di squadra: Andrea Barzagli e soprattutto Leonardo Bonucci, che ha recuperato dall'attacco influenzale dei giorni scorsi e dovrebbe essere regolarmente a disposizione, essendosi allenato quest'oggi con i compagni. Sugli esterni si va verso la conferma di Zappacosta a destra e di De Sciglio a sinistra.

In mezzo al campo, insieme al chiacchieratissimo Verratti - intorno al quale si sono intensificate le voci di mercato - troverà spazio De Rossi, data anche l'assenza di Marchisio, non convocato a causa delle non eccellenti condizioni in cui versa. Sulle fasce invece agiranno Candreva e Insigne, a supporto del tandem Belotti-Immobile, coppia intoccabile in avanti.

Biglietti - La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla vendita dei biglietti per il match: 1200 su 2000 del settore ospiti sono già stati venduti, ma saranno presenti tanti tifosi Albanesi risiedenti in Italia in vari settori dello stadio. Ne sono attesi diversi anche da Svizzera e Francia. 20mila, in totale, i tagliandi già venduti. Per ora non si prospetta dunque un tutto esaurito al Barbera, ma potrebbe essere solo questione di tempo.