Spagna, Reina lascia il ritiro per infortunio. Lopetegui convoca il basco Arrizabalaga

Photo by "SeFutbol"

La Spagna rinuncia all'esperienza e alle prestazioni di Pepe Reina a causa di problema muscolare che lo ha costretto ad abbandonare il ritiro. Lo staff medico ha già dichiarato che il portiere resterà solamente qualche giorno in terra iberica per curarsi, ma siccome gli impegni non sono tanti hanno preferito farlo ritornare a Napoli per esami più attenti e dettagliati. Lopetegui, tuttavia, preferisce avere le spalle coperte ha prontamente convocato il giovane Keta Arrizabalaga, estremo difensore classe '94 di pure origini basche nato e cresciuto nel meraviglioso settore giovanile dell'Athletic Bilbao.

L'ex tecnico del Porto lo conosce molto bene perché sono entrambi originari dei Paesi Baschi. Arrizabalaga è nato a Ondarroa, mentre Lopetegui ad Asteau, una cittadina che lo ha visto diventare grande nella Real Sociedad, altra squadra basca.

La sua avventura nella Nazionale maggiore inizierà molto presto. Non era ancora stato convocato, ma può comunque vantare numerose presenze nell'U21 e un titolo europeo U19 nel 2012. Probabilmente avrà qualche opportunità di giocare uno spezzone di gara in occasione della prestigiosa amichevole contro la Francia in programma il 28 marzo allo Stade de France. Contro Israele il portiere titolare sarà David De Gea, il secondo Sergio Rico del Siviglia. Domani la squadra partirà per Gijon, città dove venerdì la Spagna affronterà Israele in un match di qualificazione che interessa anche la Nazionale di Ventura.

Tornando a Reina, la paura più grande, però, soprattutto per il Napoli, è quella legata alla sua presenza in vista dell'importantissimo match contro la Juventus. Il padre dello spagnolo ha dichiarato che si tratterebbe solo di un leggero affaticamento, ma per il momento l'apprensione resta alta. Non appena ritornerà a Napoli verrà sottoposto ad esami più dettagliati che saranno in grado di stabilire se si tratta o meno di un grave infortunio.