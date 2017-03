Euro Qualificazioni Russia 2018, la situazione nel Gruppo A – Prove di fuga per la Francia

Fonte immagine: Press TV

Il percorso della Francia verso il mondiale di Russia 2018 fa tappa in Lussemburgo, nel match valevole per la quinta giornata del gruppo A di qualificazione. I transalpini guidano la classifica con tre punti di margine sulle inseguitrici, ma il turno è loro favorevole. I recenti precedenti raccontano però di un pareggio in Bielorussia, per gli uomini di Deschamps, quindi l’attenzione è massima in vista del match di sabato, nel quale non sarà presente Pogba, uomo decisivo contro l’Olanda, nello scontro diretto.

Proprio gli uomini di Blind, in emergenza e con gli uomini contati in difesa, affrontano la difficile trasferta sul campo della Bulgaria, a quota 6 punti, uno meno degli oranje. Un passo falso non è contemplato nelle ipotesi, soprattutto in ottica primo posto. Nell’ultimo turno, la sofferta vittoria nel derby del Benelux ha restituito nuova linfa, ma il rischio di veder scappare anche la Svezia è decisamente elevato, anche perché Guidetti e compagni se la devono vedere contro la Bielorussia, in terra scandinava. Lo scenario più probabile dovrebbe vedere rispettate le gerarchie in avanti, Bulgaria permettendo.

Sabato 25 marzo, ore 18.00

Svezia – Bielorussia

Sabato 25 marzo, ore 20.45

Lussemburgo – Francia

Bulgaria – Paesi Bassi