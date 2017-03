Euro Qualificazioni Russia 2018, la situazione nel Gruppo B – Portogallo, obbligo di vittoria

Fonte immagine: The Himalayan Times

Prosegue la sfida a distanza tra la Svizzera e il Portogallo, le due maggiori potenze del gruppo B di qualificazione ai mondiali di Russia 2018. Aperto dal sorprendente 2-0 in favore degli elvetici nello scontro diretto, il duello è destinato a protrarsi fino all’ultima giornata, complice un girone dal tasso tecnico mediamente modesto del girone. L’unica possibile guastafeste potrebbe essere l’Ungheria, proprio l’avversaria dei lusitani in questa quinta giornata. I magiari distano due soli punti dai campioni d’Europa in carica, va da sé che una sconfitta complicherebbe ulteriormente i piani di secondo posto, essendo cinque punti difficilmente recuperabili.

Il match è però chiave anche per il Portogallo, che è chiamato a vincere per non perdere terreno dalla Svizzera, la quale non dovrebbe aver problemi nel disfarsi della Lettonia in casa. Nel caso l’Ungheria dovesse riuscire nel miracolo, potrebbero rientrare in gioco anche le Far Oer, la migliore tra le peggiori del girone. Chissà che il differente clima di Andorra non possa però giocare brutti scherzi ai nordici…

Sabato 25 marzo, ore 18.00

Svizzera – Lettonia

Andorra – Isole Far Oer

Sabato 25 marzo, ore 20.45

Portogallo – Ungheria