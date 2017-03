Euro Qualificazioni Russia 2018, la situazione nel gruppo C – Bagarre dietro la Germania

Fonte immagine: Daily Mail

La chance per mettere – forse – l’ombrellino nel long drink e blindare un primo posto che sembra già scritto dal giorno del sorteggio. La Germania, fresca di vittoria contro l’Inghilterra in amichevole, vola in Azerbaigian nella quinta giornata del girone C di qualificazione a Russia 2018, per sfidare forse la maggior sorpresa del girone, squadra organizzata e capace di ripartire con velocità. Battere i teutonici, o quantomeno strappare un punto, sembra però una sorta di scalata all’Everest.

Low punta a vincere e ad allungare sull’altra inseguitrice ferma a 7 punti, l’Irlanda del Nord, impegnata in casa contro la Norvegia. Il match assume un’importante rilevanza per la lotta al secondo posto, soprattutto considerando che la Repubblica Ceca non dovrebbe riscontrare problemi particolari nello smontare i dilettanti di San Marino e portare a casa tre punti che la farebbero salire a quota 8. Per gli scandinavi, invece, anche un pareggio potrebbe essere un buon risultato, visto che muoverebbe la classifica, nonostante sia ovviamente la vittoria ciò di cui ha bisogno la squadra del nuovo Ct Lagerback, uno che di miracoli sportivi se ne intende, citofonare Islanda...

Domenica 26 marzo, ore 18.00

Azerbaigian – Germania

San Marino – Repubblica Ceca

Domenica 26 marzo, ore 20.45

Irlanda del Nord – Norvegia