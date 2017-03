Euro Qualificazioni Russia 2018, la situazione nel gruppo D – Clou Irlanda-Galles. Serbia e Austria alla finestra

Fonte immagine: Sky Sports

Nonostante la classifica possa far pensare l’opposto, il gruppo D di qualificazione a Russia 2018 è probabilmente il più avvincente del lotto, essendovi cinque squadre in grado potenzialmente di lottare per il primo e per il secondo posto. Quattro sono ben note, la quinta è la sorprendente Georgia, la quale ha raccolto decisamente meno di quanto avrebbe meritato sinora sul campo, avendo dato filo da torcere a Irlanda e Austria, aggiungendovi un pareggio rimediato in Galles. Rimpianti restano invece per il pari in Moldavia, mentre in questa giornata l’avversario è più ostico: la Serbia, seconda in classifica trascinata da un Tadic maiuscolo.

I balcanici sono a quota otto punti, due in meno della capolista Irlanda, impegnata però in un match tutt’altro che semplice contro il Galles: alto tasso di spettacolarità per una sfida comunque sentita e, soprattutto, che potrebbe essere l’ultima spiaggia per i ragazzi di Coleman, i quali in caso di sconfitta potrebbero dover salutare il primo posto. Lo stesso primo posto che al momento l’Austria vede lontano sei punti: la squadra di Koller è chiamata ad una vittoria nella partita più facile del girone, in casa contro la Moldavia. Rivoluzione della classifica in arrivo?

Venerdì 24 marzo, ore 18.00

Georgia – Serbia

Venerdì 24 marzo, ore 20.45

Irlanda – Galles

Austria – Moldavia