Euro Qualificazioni Russia 2018, la situazione nel gruppo E – La Polonia in Montenegro sogna l’ipoteca

Scontri diretti che possono ribaltare la classifica, nella quinta giornata nel gruppo E di qualificazione ai mondiali di Russia 2018, uno dei gironi sulla carta maggiormente equilibrati. A guidare c'è la più forte, la Polonia, apparsa però più volte incerta. Hanno faticato le avversarie per rimanere a contatto, dunque in questo fine-settimana il Montenegro ha un'enorme chance: vincere lo scontro diretto ed agganciare la squadra di Nawalka in vetta. Impresa non impossibile per una squadra in grado di battere a domicilio la danimarca, così come di perdere in Armenia, contro una squadra sì di tutto rispetto, ma ampiamente inferiore.

La sensazione, in generale, è che i gol di Lewandowski possano bastare alla Polonia per chiudere al primo posto il girone e staccare il pass per la Russia, mentre per il secondo posto c'è bagarre, ma è difficile trovare una favorita, poiché tutte hanno mostrato il proprio lato oscuro. Possibile che dalla lotta si auto-elimini una tra Armenia e Kazakistan, visto lo scontro diretto tra i due fanalini di coda. Un numero maggiore di occhi invece dovrebbe fermarsi su Romania - Danimarca, la sfida del vorrei ma non posso: squadre dall'elevata potenzialità, ma a volte ancora troppo immature per poter pensare a blindare il secondo posto. Ora come ora.

Domenica 26 marzo, ore 18.00

Armenia – Kazakistan

Domenica 26 marzo, ore 20.45

Romania – Danimarca

Montenegro – Polonia