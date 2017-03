Euro Qualificazioni Russia 2018, la situazione nel gruppo F – Le outsider dell’Inghilterra devono scoprire le carte

Fonte immagine: The FA

L'apparenza inganna: così si potrebbe definire la classifica del gruppo F di qualificazione ai mondiali di Russia 2018. A primo acchito viene immediato pensare che l'Inghilterra, là davanti, possa essere più in bilico del previsto, almeno giudicando i punti suoi e delle inseguitrici; la nazionale dei three lions ha però già affrontato due trasferte più che complicate, avendo espugnato la Slovacchia e pareggiato in Slovenia. Questa volta, Southgate può stare sulla carta abbastanza tranquillo: i suoi devono vedersela con la Lituania, sorprendentemente in corsa per un secondo posto che sembra però affare di altre. Il match segue la sconfitta in Germania in Amichevole, la prima débacle da Ct dell'ex terzino, la quale ha messo in luce aspetti positivi e negativi della compagine della regina.

La gara di cartello di questo girone non riguarda però l'Inghilterra, bensì la sua prima inseguitrice, ovvero la Slovenia, la quale vola in terra britannica per sfidare una Scozia in cerca di rilancio, dopo diverse delusioni che hanno - al momento - cancellato quanto di buono fatto prima di Euro 2016. Ilicic e compagni necessitano di una vittoria per credere all'ipotesi primo posto, tutt'altro che surreale viste le incertezze inglesi. Difficile, invece, non aggiungere tre punti in anticipo alla classifica della Slovacchia, visto che il match contro Malta, benché in trasferta, deve essere poco più che una formalità.

Domenica 26 marzo, ore 18.00

Inghilterra – Lituania

Domenica 26 marzo, ore 20.45

Malta – Slovacchia

Scozia – Slovenia