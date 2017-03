Euro Qualificazioni Russia 2018, la situazione nel gruppo G – Italia e Spagna, duello a distanza

Fonte immagine: Itasportpress

Una corsa a due, un testa-a-testa prolungato e destinato a protrarsi fino alla fine, a caratterizzare il gruppo G di qualificazione a Russia 2018. Protagoniste sono l'Italia e la Spagna, le quali potrebbero addirittura ritrovarsi nel prossimo settembre allo scontro diretto ancora appaiate, in un match che dovrebbe idealmente sorridere agli iberici, i quali contano su una differenza reti nettamente migliore, ma va prima decretata la classifica avulsa, al momento sull'1-1 dopo il pari di Torino. Tutto in una notte? Forse, intanto di notti ce ne sono altre, e di complicate. La Spagna di Lopetegui deve sfidare, in questa quinta giornata, la compagine di Israele, ma è difficile pensare che Zahavi e compagni riescano a strappare punti al Molinòn di Gijon.

La speranza, nel vicino oriente, è agguantare un pareggio per mantenersi a contatto, magari addirittura sperare in un miracolo dell'Albania, impegnata a Palermo contro l'Italia in un match dal significato profondo. Va da sé pensare che, in ogni caso, le due favorite continueranno a battagliarsi, cercando di raccogliere il massimo bottino in casa. Insidiose sono invece le trasferte, come per l'Italia si è rivelata quella in terra macedone: la vittoria per 2-3 è arrivata dopo un'enorme sofferenza e spavento. A proposito di Macedonia, la squadra sfida il Liechtenstein: gara a chi muove per prima la classifica?

Venerdì 24 marzo, ore 20.45

Italia – Albania

Spagna – Israele

Liechtenstein – Macedonia