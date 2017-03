Euro Qualificazioni Russia 2018, la situazione nel gruppo H – Belgio, vincere con la Grecia per allungare

Fonte immagine: Eurosport

Chi fermerà la scatenata corsa di un Belgio imprendibile? Sembrerebbe questa la domanda chiave per capire il gruppo H di qualificazione a Russia 2018. I Red Devils stanno volando ad altissima quota, arando chiunque si presenti davanti a loro (più di 5 gol di media segnati a partita), ma sono chiamati a confermare questa manifesta superiorità nel match contro la Grecia, la prima inseguitrice stando alla classifica, la seconda in quanto a credibilità dopo la Bosnia, la quale appare mediamente superiore. La compagine di Pjanic e Dzeko dovrebbe riagganciare gli ellenici se, come da pronostici, batterà Gibilterra, auspicandosi inoltre che il Belgio faccia il proprio lavoro.

La Nazionale di Roberto Martinez sembra al momento irraggiungibile, sotto più profili, ed è forse la squadra che ha maggiormente impressionato tra le big. La Grecia per ora ha mostrato una difesa mediamente solida (il gol subito da Gibilterra è più frutto di distrazioni che carenze tecniche), ma per fermare questa versione del Belgio sembra essere necessario ben altro. In programma c'è anche la sfida tra Cipro ed Estonia, decisiva per la graduatoria finale, ma difficilmente per la qualificazione, a meno che Grecia e Bosnia decidano di complicarsi la vita...

Sabato 25 marzo, ore 18.00

Bosnia – Gibilterra

Cipro – Estonia

Sabato 25 marzo, ore 20.45

Belgio – Grecia