Verso Russia 2018 - La Cina continua a sperare: battuta 1-0 la Corea del Sud

Sorride Marcello Lippi. All'Helong Stadium la Cina batte la Corea del Sud e torna in corsa per quanto riguarda il Mondiale 2018. Vittoria ottenuta con le unghie e con i denti dai padroni di casa che sono passati in vantaggio con Yu e nella ripresa hanno resistito agli attacchi degli uomini di Stielike con un Cheng strepitoso. Con questa vittoria la Cina sale a quota 5 mentre la Corea del Sud scivola al terzo posto con 10 punti.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, moduli speculari per le due squadre con Lippi che manda in campo i suoi con 4-5-1, con Yu unica punta. Stesso schieramento per Stielike con Lee in attacco.

Buon avvio della squadra di Lippi che dopo un minuto prova a farsi vedere con un calcio di punizione di Zhang ma la sfera termina alta. I ritmi, in avvio, sono molto bassi con le squadre che lottano nella metà campo, ma sbagliano molti passaggi in fase di impostazione della manovra. Il primo squillo della Corea arriva al 15' con una bella conclusione di Dong Won Ji che termina fuori di poco. Pochi minuti ed è il turno di Lee che, al termine di una bell'azione corale, calcia dai 20 metri ma la sfera sfiora la traversa. I ritmi crescono e al 28° la Cina sfiora il gol con Lei che recupera un pallone a centrocampo e serve in profondità Wang, che calcia bene ma troppo centrale. Sul capovolgimento di fronte, anche la Corea sfiora la rete con Hee che, dal limite dell'area, prende la mira e calcia a giro. La palla esce di un nulla alla sinistra del palo.

Il gol sembra nell'aria e arriva al 34' per i padroni di casa con Wang che, da calcio d'angolo, pesca la testa di Yu che non sbaglia ed insacca, 1-0. La reazione degli ospiti è affidata sempre a Dong Won Ji che ci prova dalla distanza ma la sfera colpisce la parte alta della traversa e termina fuori. Pochi minuti dopo ancora il numero 11 pericoloso, stavolta di testa, ma la sfera finisce di un nulla fuori. L'ultima occasione del prima tempo è sempre per gli uomini di Stielike con Kim-Jin Su che semina il panico sulla sinistra e mette in mezzo, la palla carambola sul corpo di un difensore cinese che per poco non infila nella propria porta.

Nell'intervallo Stielike cambia subito inserendo Wook per Lee ma è la Cina a rendersi pericolosa con Yu che rientra bene sul destro e calcia ma è troppo centrale la sua conclusione. Su capovolgimento di fronte King Sung Yong ci prova col destro dal limite ma l'estremo di casa smanaccia. Ancora il numero 16 è pericoloso con una sassata dai 30 metri ma Cheng si allunga e allontana la minaccia deviando il pallone in corner. Stielike inserisce anche Hwang ed è proprio lui al 68' a dilapidare la palla del pareggio calciando in bocca a Cheng da pochi metri mentre su capovolgimento di fronte e la Cina a sfiorare il raddoppio con una bella azione in velocità che porta al tiro Wu Xi ma Kwon si distende mandando in angolo. Un minuto dopo Zhang Xizhe spara dai 30 metri con la palla che esce di qualche centimetro.

Non c'è un attimo di respiro con la Corea che al 75' va ad un passo dal pareggio sempre con Dong Won Ji che incorna di testa ma Cheng è strepitoso e con un riflesso tiene avanti i suoi. Le occasioni continuano a fioccare per gli ospiti perché all'82' Nam mette in mezzo per Soo che colpisce di testa a botta sicura ma un difensore salva tutto sulla linea. Nel finale la Corea tenta il tutto per tutto ma il risultato non cambia, vince la Cina 1-0.