Amichevoli internazionali: vittorie per Repubblica Ceca e Cipro, pari tra Canada e Scozia

Amichevoli internazionali: vincono Repubblica Ceca e Cipro, pari tra Canada e Scozia

Ottima vittoria per Cipro, che, nella giornata di amichevoli di ieri, ha superato senza troppi problemi il Kazakistan. Nonostante il gol di Nuserbajev, marcato al minuto numero 29' del primo tempo, i ciprioti hanno svoltato nella ripresa, pareggiando con Mytidis e dilagando poi con le marcature vincenti di Katelaris e Christofi.

CIPRO - KAZAKISTAN 3-1: Nuserbaje (K), Mytidis (C), Katelaris (C), Christofi (C).

Ugualmente netto, poi, il successo della Repubblica Ceca, pronta a superare una Lituania disposta, da Jankauskas, con il 4-5-1. I ragazzi di Jarolim, scesi in campo con il 4-2-3-1, hanno trovato la rete solo nella ripresa, quando è stato Horava a sbloccare il risultato da calcio di rigore. Nei minuti finali, infine, ci hanno pensato Jankto e Krmencick a chiudere i conti.

REP. CECA - LITUANIA 3-0: Horava (C), Jankto (C), Krmencik (C).

Pari con gol, inoltre, tra Scozia e Canada. Tutto nel primo tempo: al canadese Aird, ha risposto Naismith. Un'ottima gara, quella dei nordamericani, che sono riusciti a reggere l'urto dei più forti scozzesi, disposti sapientemente in campo da Strachan. Segnali positivi, comunque, per i biancorossi, pronti a migliorare con un progetto serio e competitivo.

SCOZIA - CANADA 1-1: Aird (C), Naismith (S).