Liga - Neymar spaventa il Barcellona: "Un giorno potrei giocare in Premier"

Neymar ha rinnovato quest'anno con il Barcellona fino al 2021 ma, dopo un'intervista al Sun, qualche interrogativo ha colto i tifosi catalani circa la permanenza dell'asso brasiliano fino al termine dell'attuale contratto. Già, perchè O'Ney ha dichiarato di essere affascinato dal campionato inglese e non ha escluso di poterci giocare in futuro. Per ora è solo un'intervista certo, ma le due di Manchester potrebbero farci un pensiero, anche se è improbabile che il fuoriclasse lasci la squadra dove, insieme a Suarez e Messi, forma il tridente più forte della storia del calcio.

Queste comunque le sue considerazioni: "La Premier League è un campionato che mi affascina. Mi piacciono lo stile di gioco e le squadre che vi competono. E chi lo sa, un giorno potrò giocarci. Mi piacerebbe farlo”. Sui club che più lo hanno colpito il Brasiliano risponde cosi: "Il Manchester United, il Chelsea, l’Arsenal e il Liverpool. Sono squadre che son sempre lì per contendersi il titolo. E poi non dimentichiamoci del livello degli allenatori, Mourinho e Guardiola su tutti. Ci sono tecnici con i quali ogni giocatore vorrebbe lavorare".

Neymar ha espresso parole al miele anche per il suo connazionale Gabriel Jesus: "Jesus è un grande giocatore. È un giocatore che può raggiungere tutto quello che vuole. Lui potrebbe fare la differenza in qualsiasi club, ovunque giochi", ha chiuso il brasiliano che quest'anno ha disputato 35 partite con il Barcellona mettendo a segno 14 reti e offrendo 19 assist, di cui il più importante è sicuramente quello per Sergi Roberto contro il Psg. Il fuoriclasse ha un contratto fino al 2021 con il Barcellona, come detto, ma solo il futuro potrà dirci se quello di O'Ney resterà un sogno o si trasformerà in realtà.