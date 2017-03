Verso Russia 2018 - Brasile da sballo, Argentina e Colombia vincono a fatica

Torna col botto il girone Sudamericano valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2018 con il Brasile che mette una serie ipoteca sul passaggio alla competizione grazie al 4-1 inflitto fuori casa all'Uruguay, che ora viene insidiato da Argentina e Colombia che battono di misura, e con molto fatica, Cile e Bolivia. Accesissima anche la corsa per gli altri due posti con il Paraguay che batte l'Ecuador per 2-1 e torna in corsa mentre termina 2-2 la sfida tra Venezuela e Perù, nazionali che non hanno più nulla da chiedere ormai. Ma vediamo tutto con ordine.

La tredicesima giornata si apre con l'incontro tra Colombia e Bolivia. I Cafeteros fanno la partita, ma riescono ad avere la meglio degli ospiti solo a sei minuti dal termine con una rete di James Rodriguez dopo un rigore sbagliato proprio dal giocatore del Real Madrid. Nota dolente per la nazionale colombiana, ma soprattutto per la Sampdoria, è l'infortunio di Luis Muriel che con tutta probabilità ne avrà per tre settimane. Lo show però arriva a mezzanotte con il Brasile che batte al Centenario l'Uruguay per 4-1 in rimonta, perché è proprio la Celeste a passare in vantaggio con un rigore di Cavani. La tripletta di Paulinho e il gol di Neymar proiettano il Brasile a 30 punti con Tite che ha vinto tutte le partite della sua gestione.

L'esultanza di James Rodriguez dopo la rete, nel finale, alla Bolivia

Se il Brasile mette una seria ipoteca sul passaggio del turno, il Paraguay torna a sperare visto che gli uomini di Arce battono 2-1 l'Ecuador grazie alle reti di Valdez e Alonso, mentre è inutile il momentaneo pari di Caicedo per gli ospiti. Nel prossimo turno si scontreranno proprio Brasile e Paraguay. Vince con molta fatica l'Argentina che, al Monumental, batte 1-0 il Cile grazie alla rete del solito Messi su un calcio di rigore dubbio al termine di una partita molto combattuta e priva di bel gioco con pochissime occasioni da una parte e dall'altra. Quel che conta, però, è il risultato e con questa vittoria l'Albiceleste sale al terzo posto e nel prossimo turno affronterà la Bolivia.

Un rigore di Messi trascina una brutta Argentina: battuto 1-0 il Cile

Termina 2-2, invece, la sfida tra Venezuela e Perù con i padroni di casa che vanno avanti di due gol con Otero e Villanueva, salvo farsi rimontare nella ripresa dalle reti di Carrilo e Guerrero. Pareggio inutile perché il Venezuela resta ultimo con sei punti, mentre il Perù terzultimo con quindici.