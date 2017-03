Verso Russia 2018 - L'Islanda soffre ma vince: 1-2 con il Kosovo

Sorride l'Islanda, altra sconfitta per il Kosovo. Al Loro Borici Stadium gli uomini di Halgrimsson battono quelli di Bunjaki per 2-1 grazie alle reti di Sigurdarsson e Sigurdsson mentre la rete dei padroni di casa porta la firma di Nuhiu. Una vittoria sofferta ma importante per gli Islandesi che restano al secondo posto con tre punti di svantaggio dalla Croazia mentre il Kosovo resta ultimo con un solo punto.

Per quanto riguarda le formazioni 4-3-3 per il Kosovo con B.Berisha e Rashica a supporto di Nuhiu mentre l'Islanda risponde con un 4-4-2 con la coppia d'attacco formata da Sigurdarson e Kjartansson.

Bell'inizio di partita con l'Islanda che va subito vicina al gol dopo otto minuti con Sigurdsson che riceve centralmente al limite dell'area da Traustason e calcia a giro con il sinistro ma la palla termina alta sopra la traversa di Ujkani. La reazione del Kosovo arriva al 12' con Nuhiu che gira di testa ma blocca senza troppi problemi Halldorsson. La squadra ospite cresce col passare dei minuti, punge due volte con Kjartansson e al 26' passa in vantaggio con Sigurdarsson che è abilissimo a sfruttare una corta respinta di Ujkani e con una zampata mette dentro, 0-1.

Il Kosovo subisce il colpo e al 35' l'Islanda piazza il colpo del raddoppio con Kololli che atterra Saevarsson in area procurando il rigore che Sigurdsson non fallisce, 0-2. L'ultima occasione della prima frazione è del Kosvo con Kololli che accoglie un cross allungato fuori area, rientra sul destro e calcia forte in porta ma il suo tiro è centrale e viene bloccato in due tempi da Halldorsson.

Partenza a razzo nel Kosovo nella ripresa, al 47' Rashica recupera un pallone giocato male da Gunnarsson, ma il suo mancino termina molti metri alto sopra la traversa. Sono solo le prove generali del gol che arriva al 53' con un'azione che nasce dalla caparbietà di V. Berisha, bravo a conquistare palla e ad appoggiarsi su Shala il quale crossa al bacio per Nuhiu, che svetta su tutti e segna, 1-2. L'Islanda prova a reagire e al 61' bussa dalle parti di Ujkani con Kjartansson che riceve da Sigurardsson e si gira verso la porta ma la sua conclusione è centrale.

Proprio Kjartnasson viene sostituito da Bodvarsson con il neo entrato che si fa vedere subito al 74' con una girata di testa ma la sfera si perde di poco a lato. Nel finale i padroni di casa provano a spingere a caccia del gol del pareggio che non arriva. L'Islanda, dunque, espugna il Loro Borici Stadium battendo il Kosovo per 2-1 e sale a quota 10 punti mentre gli uomini di Buniaki restano ultimi con un solo punto.