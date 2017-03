Qualificazioni Russia 2018 - L'Inghilterra riscopre Defoe: titolare con la Lituania

Jermain Defoe in allenamento. | Fonte immagine: Getty via Mirror

Una nazionale giovane, in via di costruzione, che torna ad affidarsi ad un classe 1982 per sostituire forse il proprio giocatore più importante. L'Inghilterra arriva alla quinta giornata del girone di qualificazione a Russia 2018 con un primo posto per ora piuttosto saldo, ma tutto da confermare nell'odierno match interno contro la Lituania: per farlo, Gareth Southgate avrebbe deciso di affidarsi al 34enne Jermain Defoe, complici gli infortuni in primis di Kane - nemmeno convocato - e poi di Vardy, quest'ultimo incerottato dopo una botta subita nel match contro la Germania.

L'attaccante del Sunderland ha realizzato qualcosa come 14 reti in 28 gare in stagione, numeri impressionanti che seguono un'annata da 15 reti, meritandosi la convocazione. 55 presenze e 19 gol il bottino in Nazionale per l'ex Tottenham. Tocca dunque a lui guidare l'attacco, formato alle sue spalle da un classe 1996 e un classe 1994, oltre al già più maturo ('88) Lallana.

L'Inghilterra arriva al match con uno score di 6 gol fatti e nessuno subito, dopo quattro partite. 10 punti, contro i 5 della Lituania (bottino comunque rispettabile), i quali non rispecchiano però la differenza di tasso tecnico tra le compagini. Oltremanica pensano alla fuga, sperando in passi falsi di Slovenia (possibile, in Scozia) e Slovacchia (improbabile, a Malta).

L'undici inglese

Diverse difficoltà di formazione, soprattutto in difesa, per la compagine dei tre leoni. Tra i pali parte Joe Hart - che per l'occasione dovrebbe anche essere capitano - con di fronte una difesa abbastanza reinventata, causa la squalifica di Gary Cahill, probabilmente il migliore nell'ideale retroguardia di Southgate, e gli infortuni di Smalling, Jones e Danny Rose. Spazio dunque per Bertrand sulla sinistra, con Walker a destra e l'accoppiata giovane formata da Stones e Keane in mezzo. A centrocampo dovrebbe trovare campo Alex Oxlade-Chamberlain, nel nuovo ruolo ritagliatogli da Wenger nell'Arsenal, da interno di centrocampo a fianco di un giocatore più fisico, quale Eric Dier. Sulla trequarti vanno i titolari, Sterling e Lallana ai lati di Dele Alli, tutti dietro all'unica punta, che è Jermain Defoe, il quale sfrutta i cerotti dei compagni di reparto per tornare titolare in Nazionale dopo oltre tre anni (novembre 2013, contro il Cile).

Il 4-2-3-1 di Southgate

Calcio d'inizio di Inghilterra-Lituania fissato per le ore 18.00 italiane, a Wembley, sotto la direzione di gara di Ruddy Buquet, fischietto francese.