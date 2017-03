Qualificazioni Russia 2018 - La Germania cerca tranquillità in Azerbaigian

Sami Khedira in allenamento. | Fonte immagine: Getty Images via Bild

Una trasferta lunga, quella che la Germania affronta nella quinta giornata delle qualificazioni a Russia 2018. Dopo la festa di mercoledì a Dortmund, nella quale si è celebrato l'addio alla Nazionale di Lukas Podolski (che ha salutato con un gol), la nazionale campione del mondo in carica torna a fare sul serio, volando in Azerbaigian, su un campo che potrebbe rivelarsi più ostico del previsto, nonostante l'abissale differenza di tasso tecnico tra le due compagini.

Per ora la squadra di Prosinecki ha disputato solo una gara tra le mura amiche, contro la Norvegia, vincendo per 1-0 ma soprattutto convincendo: normali sofferenze, ma anche tantissimi spunti positivi, soprattutto in fase di transizione. Contropiedi a cui Low potrebbe ovviare con la difesa a tre, che al momento sembra essere la prima idea, complici anche le condizioni non ottimali di diversi offensivi. In ogni caso, lapalissiano, la Germania parte favorita.

Il girone - È ben chiara e definita, almeno per quanto riguarda il primo posto, la situazione nel girone C. I teutonici comandano in solitaria, a punteggio pieno con un bottino di sedici reti all'attivo (otto contro San Marino) e nessuna al passivo. Dietro insegue un po' a sorpresa l'Azerbaigian, sconfitto sì nell'ultima partita per 4-0 contro la Nord Irlanda, ma ancora in piena corsa per il secondo posto. Il turno favorisce la Repubblica Ceca, impegnata contro San Marino.

L'undici tedesco

Dovrebbero essere diversi i cambiamenti rispetto all'undici visto con l'Inghilterra. Oltre alle assenze già ben note di pilastri come Neuer e Boateng, la Germania potrebbe non avere a disposizione nemmeno Ozil, ancora alle prese con dolori alla schiena, mentre sono recuperati Draxler e Gomez. Quest'ultimo, complice l'infortunio di Werner contro l'Inghilterra, è l'unica punta in quello che Low dovrebbe organizzare come un 3-4-2-1, almeno sulla carta.

A sostenere la punta del Wolfsburg, insieme a Thomas Muller, dovrebbe esserci il turco-tedesco dell'Arsenal in caso di recupero, altrimenti campo per Julian Draxler. In mediana Sami Khedira - capitano, per l'occasione, stando alle parole del Ct - e Toni Kroos, con Hector sulla corsia di sinistra e probabilmente Rudy a destra. In difesa, davanti a Ter Stegen, spazio a Howedes centro-sinistra, Mustafi centro-destra e Mats Hummels in mezzo.

L'undici di Low

Calcio d'inizio della sfida alle ore 18.00 italiane. Al Tofiq Bahramov Stadium di Baku, Azerbaigian, arbitra l'italiano Daniele Orsato.