Qualificazioni Russia 2018 - La Slovacchia regola Malta (3-1)

La Slovacchia vince ma non convince contro Malta. La squadra di Kozak conquista una vittoria fondamentale in chiave classifica, considerando il successo conseguito dalla capolista Inghilterra contro la Lituania, ma il tecnico slovacco nei prossimi giorni dovrà attentamente lavorare sugli errori tecnico-tattici commessi dai suoi in questa sfida. La nazionale slovacca paga il buon approccio con il gol del vantaggio realizzato da Weiss, ma i maltesi pareggiano subito con Farrugia. Gli slovacchi tornano avanti con Gregus, il quale coglie impreparato Hogg, poi nel secondo tempo chiude la sfida Nemec. Il n.11 della nazionale slovacca è il terminale offensivo del 4-5-1 designato da Kozak, il quale deve far fronte ad uno schieramento avversario particolarmente difensivo, infatti Ghedin posiziona i suoi col 5-3-2 con Schembri e Farrugia a comporre il duo d'attacco.

Pronti, via e la Slovacchia passa in vantaggio: Weiss controlla la sfera ai 25 metri per poi lasciar partire una conclusione a giro che si spegne nell'angolino lontano dove Hogg non può arrivare. Malta reagisce immediatamente raggiungendo il pareggio al quarto d'ora con Farrugia, che sfrutta un disimpegno di Skriniar per involarsi verso Kozacik, il quale non può nulla sulla conclusione dell'attaccante maltese. La Slovacchia non si fa influenzare dal gol subito e torna ad affacciarsi nella metà campo avversaria con Hubocan, che s'incarica della battuta di un calcio di punizione, ma la sua conclusione si perde lontana dai pali della porta avversaria.

Malta prova a rendersi pericolosa in contropiede con Gambin, che mette dentro un bel cross dalla destra, ma Skrtel con un intervento provvidenziale impedisce a Farrugia di depositare il pallone in fondo alla rete. Al 40' la Slovacchia torna in vantaggio con Gregus, che con una conclusione dalla distanza beffa l'impreparato Hogg. I padroni di casa reagiscono immediatamente e vanno vicini al nuovo pareggio con Schembri, che prova a sfruttare una disattenzione della difesa avversaria per tirare in porta col destro, ma la sua conclusione viene bloccata senza problemi da Kozacik. E' l'ultima emozione dei primi 45 minuti di gioco, che si concludono con la Slovacchia avanti per 2-1.

Il secondo tempo si apre con gli ospiti riversati in attacco alla ricerca del gol che chiuderebbe virtualmente la sfida, ma Nemec non mette precisione nella sua conclusione che si spegne abbondantemente sul fondo. Al 77' la nazionale slovacca va vicina al 3-1 con Duris che si rende autore di un'azione caparbia, conclusa con un tiro da posizione defilata che termina lontana dai pali della porta avversaria. Le speranze di rimonta maltesi si spengono al 79', quando Farrugia segna con la mano beccandosi il secondo cartellino giallo della sua partita e quindi la conseguente espulsione, che lascia in inferiorità numerica la squadra di casa. La Slovacchia sfrutta immediatamente l'uomo in più per realizzare il gol del 3-1: Hamsik serve in profondità Nemec, che resiste alla carica di Magri ed in scivolata batte Hogg. La gioia del n.11 slovacco dura pochissimo perchè dopo appena 6 minuti l'autore del gol si vede sventolare il secondo cartellino giallo della sua partita, che significa espulsione e quindi parità numerica ripristinata. Malta però non ha il tempo per costruire una rimonta e quindi la partita finisce con la vittoria dei slovacchi per 3-1.

Nel prossimo turno Malta andrà in Slovenia, mentre la Slovacchia farà visita alla Lituania.