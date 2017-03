Qualificazioni Russia 2018 - Martin allo scadere! La Scozia batte 1-0 la Slovenia

Slovenia: Oblak; A. Struna, Samardzic, Cesar, Jokic; Kurtic, Khrin, Kampl (Omladic, min.88); Birsa (Beric, min.69); Ilicic, Bezjak (Verbic, min.59). A disp: Belec, Koprivec, Crnic, Krajnc, Mevlja, Novakovic, Sirok, An. Struna, Zajc. All. Katanec

La Scozia batte di misura, ma in maniera netta e meritata, la Slovenia, apparsa lontana parente della nazionale che occupa il 3° posto del Girone F. La squadra di Strachan attua un pressing asfissiante fin dal primo minuto, costringendo gli sloveni a rintanarsi nella propria metà campo senza mai avere l'opportunità di costruire un'azione degna di nota. La Scozia va più volte vicina al vantaggio con Snodgrass e Griffiths, in particolare quest'ultimo che si divora due clamorose chance calciando la palla prima sulla traversa e poi sul palo. Nel finale Martin con un sinistro potente e chirurgico beffa Oblak per la rete che decide una sfida, che rappresenta per la Scozia un crocevia fondamentale nella corsa alla qualificazione al Mondiale. Strachan aveva fin da subito fatto capire quali fossero le sue intenzioni schierando i suoi con un offensivo 4-4-1-1 con Snodgrass in appoggio all'unica punta Griffiths. Dall'altra parte invece Katanec ha preferito affidarsi al collaudato 4-3-1-2 con Birsa in appoggio ad Ilicic e Bezjak.

La prima occasione del match è per la Scozia che si rende pericolosa con Martin, il quale svetta con il giusto tempismo sul corner battuto da Snodgrass, ma il colpo di testa del difensore scozzese viene deviato con grande reattività dal portiere avversario. I padroni di casa dimostrano fin da subito una maggiore velocità e fluidità offensiva, come in occasione dell'azione che vede coinvolti Amstrong, Forrest e Tierney e che vede il terzino mancino provare a finalizzarla con una conclusione a giro, ma Oblak con un grandissimo intervento riesce a deviare la sfera in calcio d'angolo. La Slovenia si fa vedere per la prima volta in avanti con Ilicic: il trequartista della Fiorentina viene chiuso provvidenzialmente da Robertson.

Al 16' ancora Scozia pericolosa con Forrest che va al cross dalla destra, la palla giunge a Griffiths che tenta l'avvitamento, il suo colpo di testa si spegne di poco a lato. Su capovolgimento di fronte la Slovenia va vicina al vantaggio con Bezjak, che lanciato da Jokic, tenta la conclusione da posizione defilata, ma il suo tiro viene parato senza troppi problemi da Gordon. Al 28' Snodgrass va al cross dalla fascia mancina, ma il suo traversone viene respinto dalla difesa avversaria, sulla ribattuta si avventa Morrison che cerca la conclusione verso l'angolino sinistro, ma la palla sibila solamente il palo della porta difesa da Oblak.

Alla mezz'ora ancora padroni di casa pericolosi con Tierney che va al cross dalla sinistra, la palla arriva ad Amstrong che colpisce di testa, ma la sua incornata si perde ben oltre la traversa. Al 35' Scozia vicinissima al vantaggio: Snodgrass crossa dalla linea di fondo per Griffiths che deve solamente depositare il pallone in fondo alla rete ed invece calcia incredibilmente contro la traversa. Due minuti più tardi i padroni di casa sono nuovamente pericolosi con Robertson che attacca bene la fascia destra, dopodichè serve a centro area Griffiths, che gira in porta, ma la sua conclusione termina contro il palo. La Scozia continua ad attaccare: Snodgrass s'incarica della battuta di un calcio d'angolo, la palla arriva a Morrison che stacca di testa, ma la sua incornata viene provvidenzialmente salvata da Struna, il quale allontana la palla prima che varchi la linea bianca. E' l'ultima azione del primo tempo, che si conclude quindi a reti inviolate.

Nothing to separate Group F rivals Scotland & Slovenia at the break. pic.twitter.com/LRsA2TPsNv — European Qualifiers (@EuroQualifiers) 26 marzo 2017

Il secondo tempo vede la Scozia credere maggiormente nel vantaggio, infatti gli scozzesi mantengono alto il proprio baricentro chiudendo nella propria metà campo la nazionale slovena. L'uomo più pericoloso della squadra di casa è sicuramente Snodgrass che prima impensierisce Oblak con due conclusioni dalla distanza, dopodichè tenta il tiro a giro da posizione defilata dopo un'ottima azione prodotta sulla fascia sinistra da Forrest, ma anche in questo caso il n.10 scozzese pecca di precisione infatti la sua conclusione termina ben lontana dai pali della porta avversaria. Al 75' il fantasista del West Ham lascia spazio ad Anya, che appena entrato si divora il vantaggio, infatti il n.14 sfrutta al meglio un anticipo di Naismith su Struna per concludere in porta da buona posizione, ma il suo tiro viene respinto con ottima reattività dall'estremo difensore avversario. All'84' ancora Naismith scambia bene con Martin e va alla conclusione a giro col destro, ma il suo tiro viene neutralizzato senza troppi problemi da Oblak. All'88' la Scozia raggiunge il meritato vantaggio: break di Armstrong al limite, servizio poi per Martin che col mancino conclude verso il secondo palo, la palla sbatte sul legno per poi terminare in rete. E' il gol che decide la sfida in favore degli scozzesi, che si aggiudicano una vittoria fondamentale in chiave classifica.

Nel prossimo turno la Slovenia ospiterà Malta, mentre la Scozia sarà impegnata nel derby britannico contro l'Inghilterra.