Olanda, è sempre più caos: esonerato Blind

C'era una volta il calcio olandese, in particolare la straordinaria Nazionale che ha fatto innamorare ogni sportivo nonostante una scarsa affluenza di trofei - l'ultimo addirittura nel 1988 con la vittoria del campionato europeo tedesco vinto contro l'URSS -. L'Olanda è sempre stata un modello per tutti, ma negli ultimi anni sta registrando numeri e statistiche preoccupanti, addirittura non è riuscita nemmeno a qualificarsi in occasione degli ultimi campionati europei disputati in Francia. Meglio perdere tre finali mondiali oppure incassare queste umilianti situazioni? Per i tifosi, ovviamente, è preferibile la prima opzione. Le sconfitte bruciano ancora, ma restano in memoria le grandi corazzate capaci di sfiorare il tetto del mondo, a differenza di una serie di situazioni che stanno infangando la meravigliosa atmosfera olandese.

I problemi sono iniziati quando è terminato il rapporto con Van Gaal, da lì in poi una serie di scelte provvisorie che hanno causato l'inevitabile fallimento nonostante l'elevata gioventù talentuosa di cui la Federazione dispone. L'ultimo a pagare è stato Danny Blind, tecnico che è stato esonerato per via dell'imbarazzante sconfitta di Sofia contro la Bulgaria. Nelle sue dichiarazioni profondo rammarico, ma l'ex leggenda dell'Ajax ha sottolineato le evidenti difficoltà che l'Olanda sta attraversando.

"La colpa è mia, non si può andare avanti così. Le cose devono cambiare. Il futuro? Se la Federazione non decide diversamente, martedì ci sarò ancora io. Devo riflettere e guardarmi allo specchio, sono incredibilmente dispiaciuto".

Dichiarazioni più pesanti, invece, quelle di Kevin Strootman, uno dei pilastri e veterani della nazionale, che ha difeso il lavoro di Blind.

"Siamo in una situazione drammatica, ieri sera siamo stati indegni di rappresentare l’Olanda. È un dato di fatto che stiamo giocando male, e io sono il primo. Blind? Non è colpa dell’allenatore, con lui abbiamo anche giocato delle buone partite. Ma dobbiamo tutti vergognarci perché non è possibile che la nazionale olandese tiri per la prima volta in porta al 44esimo. Adesso dobbiamo stare in silenzio e ricevere le critiche, è giusto così".

Al posto di Blind è stato nominato Fred Grim, ex portiere dell'Ajax dal 1994 al 2002, con cui ha vinto anche la Champions League, ma l'idea della Federazione è quella di virare su un profilo internazionale e non più su una soluzione interna e provvisoria. Tanti i nomi in lista tra i quali anche quelli di Van Gaal, De Boer, Seedorf e Koeman, con quest'ultimo meno praticabile per via del suo contratto con l'Everton.

Ogni sportivo si augura che l'Olanda possa ritornare presto come una volta. E' troppo importante per la sua cultura, gioventù e capacità di unire talento e disciplina, due movimenti che il mondo del calcio ha sempre diviso.