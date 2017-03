Barcellona, parla il ds Fernandez: "Dybala? Seguiremo gli sviluppi di mercato"

Si avvicina la parte decisiva della stagione, gli ultimi due mesi dell'anno saranno di fuoco per Luis Enrique e i suoi ragazzi, ma anche in società ci si prepara in vista del mercato estivo.

A tirare le fila del mercato blaugrana è come sempre Robert Fernandez, che quest'anno oltre a dover trovare giocatori per rinforzare la rosa, dovrà anche trovare il sostituto di Luis Enrique perché, comunque finisca la stagione, tra Lucho e il Barcellona sarà addio. Sono già iniziati a circolare i primi nomi per la panchina bel Barça, Unzuè in primis, ma Fernandez ha preferito parlare di calciatori piuttosto che del rebus riguardante la panchina. "L'obiettivo è quello di mantenere tutti i giocatori già in rosa, che sono i migliori. Questa è sempre la mia preoccupazione: mantenere le tante cose buone che abbiamo e lo stiamo facendo", inizia così la dichiarazione d'intenti del ds blaugrana verso il mercato estivo.

Il Barcellona quest'estate dovrebbe puntare giocatori che possano ricoprire ruoli specifici, ovvero: un esterno, un centrocampista e un attaccante. Per l'esterno si parla da tempo di Hector Bellerin, ex canterano in forze all'Arsenal per cui però il Barcellona non vuole spendere troppi soldi: "Bellerin è un buon giocatore, lo dico sempre, ma non siamo disposti a strapagarlo". Gli altri nomi caldi per i catalani sono Marco Verratti e Paulo Dybala. Sull'italiano, Fernandez, non si sbilancia perché alla fine "è tutta questione di soldi, è il PSG che decide e difficilmente tratterà con noi, come accadde con Thiago Silva", mentre sul gioiello bianconero gioca a poker, provando a nascondere le sue intenzioni: "è un buon giocatore, chiaramente seguiremo gli sviluppi di mercato e saremo preparati ad ogni situazione che si presenterà", ha dichiarato Fernandez.

La chiusura dell'intervista è per i due fari della squadra blaugrana: Lionel Messi e Andrès Iniesta. Il dirigente catalano chiude le porte alle fantomatiche cessioni delle due bandiere: "Messi e Iniesta son felici con noi, lo vedo nei loro occhi".