Olanda - Italia in diretta, LIVE amichevoli internazionali (20.45)

Benvenuti alla diretta scritta - live e online - di Italia - Olanda (20.45), amichevole internazionale in programma questa sera ad Amsterdam. Dirige lo svedese Ericsson.

Italia - Dopo il successo fondamentale con l'Albania - due a zero a firma De Rossi - Immobile - la nazionale di Ventura attende il secondo impegno della sosta. L'Italia guida, in coabitazione con la Spagna, il girone di qualificazione e Ventura può sfruttare i 90 minuti odierni per dar spazio a giocatori fin qui meno utilizzati.

3-4-1-2, questa l'impressione della vigilia. Senza Barzagli, già alla corte di Allegri, Bonucci guida la linea a tre e gode del supporto di Romagnoli e Rugani, con Donnarumma a rilevare, tra i pali, Buffon. Conferma in blocco per la cerniera centrale, De Rossi e Verratti a gestire la mediana, Darmian e Zappacosta sull'esterno.

Qualche avvicendamento nel settore avanzato. Muta il modulo, mutano gli interpreti. Fuori Candreva e Insigne, Verdi è il punto d'unione tra centrocampo e comparto offensivo. Eder rileva Belotti e affianca Immobile.

Attenzione ad eventuali sorprese dell'ultima ora, non è da escludere, infatti, qualche ritocco nella zona centrale, con l'inserimento di uno tra Gagliardini e Parolo.

Olanda - Momento difficile per la nazionale arancione. 5 punti in 7 gare, un Mondiale, ad oggi, lontano. La sconfitta con la Bulgaria conduce a un punto di rottura, via Blind, attesa per l'elezione di un nuovo commissario tecnico. Questa sera tocca a Grim guidare la squadra.

4-3-3 per l'Olanda, Dost l'ariete centrale, con Lens e Promes ad agire ai lati del 9. Wijnaldum è il perno centrale, le mezzali sono di livello internazionale, sul centro-destra si colloca Strootman, sul lato opposto l'elemento di maggior qualità dell'intera rosa, Klaassen.

Zoet in porta, la linea di difesa, da destra a sinistra, è composta da Karsdorp, Hoedt, Martins Indi e Blind.

In panchina pezzi da novanta. Il talento Depay e i veterani Robben e Sneijder, solo per citare alcuni nomi. Un'amichevole, per l'Olanda molto di più. In un periodo di profonda crisi, importante fornire una risposta di carattere, specie nel fortino di casa.

Foto: Vivo Azzurro/Twitter

Le voci della vigilia - In conferenza, parole importanti di Ventura e De Rossi. Il centrocampista giallorosso si divide tra club e nazionale, spiega la scelta di legarsi a vita alla Roma e analizza il gruppo azzurro. Il CT, invece, risponde per le rime a Sacchi, chiude il caso Barzagli e chiede ai suoi alcune risposte.