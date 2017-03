Amichevoli - Francia-Spagna 0-2, Deulofeu trascina le furie rosse

La Spagna si prende Parigi, battendo la Francia per 0-2. Allo Stade de France disfatta per i padroni di casa, che dopo un convincente primo tempo, si fermano nella seconda frazione lasciando il pallino del gioco alla Spagna, che ne approfitta e segna due gol. Fondamentale per rompere gli equilibri l'ingresso in campo di Gerard Deulofeu. L'ala del Milan è capace di conquistarsi il rigore del vantaggio di David Silva e poi di chiudere la partita con il gol del definitivo 0-2. Ottime notizie per il Milan, il suo talento spagnolo continua a brillare anche in nazionale.

Parte bene la Spagna che si rende pericolosa con il duo Carvajal-Koke al terzo minuto, poi De Gea è costretto ad un miracolo su Mbappè, la giovane stella del Monaco imbeccato da un cross dalla sinistra sfodera un gran tiro che costringe il portiere del Manchester United al disimpegno in parata. E' ancora la Francia a sfiorare il vantaggio all'undicesimo con Koscielny, che va a botta sicura con De Gea battuto, ma non ha fatto però i conti con Piquè, che fa un salvataggio sulla linea che vale quanto un gol, risultato invariato. Rispondono subito le furie rosse con Iniesta che fa la barba al palo con il suo destro. Partita avvincente nel primo quarto d'ora. Al ventiduesimo Isco prova il gol da annali del calcio, slalom fra gli avversari al limite dell'area, ma viene fermato un attimo prima di andare alla conclusione: continua a esserci fuoco allo Stade de France, le due selezioni non deludono le aspettative. Un miracolo per parte, adesso è Lloris a doversi inventare la parata sul tiro di Iniesta che l'aveva piazzata all'angolino, trenta minuti dove la noia non esiste. Sale in cattedra anche Sergio Ramos, non trova la porta però il centrale difensivo del Real Madrid. Infine, Mbappé non sfrutta un cross sul quale De Gea ha un'indecisione in uscita.

E' questo l'ultimo brivido del primo tempo fra Francia e Spagna, risultato "bugiardo": ci poteva essere più di un gol in questa prima frazione, ottima la prova dei due portieri.

Silva e Deulofeu al momento del gol dello 0-1 su rigore | goal.com

Il secondo tempo inizia con un gol annullato a Griezmann: l'attaccante dell'Atletico Madrid segna in posizione di fuorigioco, fondamentale l'intervento della Var nella circostanza. Si raffreddano i ritmi della partita rispetto al primo tempo, la Spagna controlla il possesso palla e prova ad attaccare, in difficoltà la Francia. Al 66' mossa importante di Lopetegui: fuori Pedro, dentro Deulofeu. Proprio l'ala del Milan dopo due minuti si va a procurare un calcio di rigore. Dagli undici metri non fallisce David Silva, anche lui entrato da poco al posto di Isco, battendo Lloris; rigore perfetto del fantasista spagnolo, furie rosse in vantaggio. Non poteva avere impatto migliore Deulofeu al suo ritorno in nazionale e da subentrato, l'ala del Milan dopo essersi procurato il rigore del vantaggio, fa anche il due a zero. Un gol facile facile da due passi dopo un un ottimo assist di Jordi Alba. Zwayer aveva annullato la rete per fuorigioco, ma ancora una volta la Var si è resa fondamentale, legittimando il gol regolare di Deulofeu. Da qui alla fine parte il forcing della Francia, che prova l'assedio finale per fare quantomeno il gol della bandiera. All'89' l'unica occasione per provare a farlo, con Antoine Griezmann che svetta di testa e manda la palla fuori di poco.

Non bastano neanche i cinque minuti di recupero concessi da Zwayer per fa trovare il gol alla Francia, deludente la prestazione dei Bleus. Decisivo Deulofeu per Lopetegui e i suoi.