Qualificazioni Russia 2018 - No Messi, no party: Bolivia batte Argentina 2-0

L'Argentina cade in Bolivia e mette nuovamente a rischio il discorso qualificazione a Russai 2018. A La Paz, complice l'assenza di Messi (e non solo) e l'altitudine, gli uomini di Bauza vengono sconfitti 2-0 dalla Bolivia, che vince con pieno merito grazie a un gol per tempo di Arce e Moreno. Con questa vittoria l'Argentina, che affronterà nel prossimo turno l'Uruguay, resta a 22 punti, mentre la Bolivia sale a quota 10.

Per quanto riguarda le formazioni, 4-4-2 per la Bolivia di Soria con Moreno ed Arce davanti, mentre Bauza, costretto a rinunciare a Messi per la squalifica, oltre a Mascherano, Biglia, Higuain, Otamendi, Mercado e Mas, schiera i suoi con un modulo speculare con Correa e Pratto davanti.

Parte forte la Bolivia che dopo otto minuti bussa dalle parti di Romero con un colpo di testa in tutto di Moreno, ma la sfera si perde larga sul fondo. Pochi minuti dopo ci prova Castro da fuori e stavolta l'ex portiere della Sampdoria deve allungarsi per allontanare la minaccia. L'Argentina soffre la vivacità della Bolivia e infatti crea il primo pericolo solo al 27 con Di Maria che ci prova con un diagonale, ma la sfera si perde di poco sul fondo. Passano pochi minuti e Banega impegna Lampe con un tiro da fuori, ma l'occasione più clamorosa, per l'Albiceleste, arriva al 30' con un pallone perfetto di Angel Correa che serve Di Maria tutto solo in area di rigore: il fenomeno del Psg prova lo scavetto, ma Lampe con la spalla e con un po' di fortuna riesce a deviare.

La squadra Bauza spreca troppo e così, su capovolgimento di fronte, Escobar scodella un pallone spiovente dove Arce anticipa Roncaglia, non esente da responsabilità ,e manda di testa alle spalle di Romero, 1-0. Piove suol bagnato per Bauza perché qualche minuto dopo Funes Mori alza bandiera bianca, al suo posto Caruzzo. Termina con il vantaggio Boliviano la prima frazione.

L'inizio ripresa è uno shock per l'Argentina, perché al 53' Wayar crossa dalla destra per Moreno che, tutto solo, stoppa e col destro spacca la porta per il clamoroso 2-0. Bauza inserisce Aguero per Correa ma le occasioni, per l'Argentina, arrivano solo da spunti personali, come al 63' quando Pratto, vince due duelli in area e calcia col destro, ma l'estremo di casa blocca senza problemi. Dall'altra parte giocata fantastica di Chumacero che serve Escobar, quest'ultimo spedisce il pallone al centro per Martins Moreno che trova però Musacchio, che si immola davanti alla porta di Romero.

Bauza si gioca l'ultimo cambio inserendo Acuna per Perez ed è proprio il neo entrato a provarci con un destro a giro, ma Lampe sventa la minaccia. Nel finale l'Argentina non ci prova neanche più e la Bolivia controlla senza problemi, portando a casa una vittoria di prestigio mentre per Bauza è notte fonda senza Leo Messi.