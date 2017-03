Qualificazioni Russia 2018 - Il Brasile stacca il pass, vince la Colombia mentre cadono Uruguay e Argentina

La notte sudamericana emana il suo primo verdetto: il Brasile è la prima squadra del girone a staccare il pass per il Mondiale 2018 grazie alla vittoria in scioltezza sul Paraguay per 3-0. Gran bagarre per gli altri posti, con la Colombia che batte l'Ecuador fuori casa e si porta in seconda posizione con 24 punti, uno in più dell'Uruguay che cade in Perù e del Cile che si sbarazza del Venezuela per 3-1. L'Argentina - quinta in graduatoria - crolla in Bolivia con i padroni di casa che vincono per 2-0. Di seguito il resoconto completo di quanto successo in questa quattordicesima giornata.

Fa festa il Brasile che, davanti ad un'Arena Corinthians gremita, batte senza troppi problemi il Paraguay e stacca il pass per il Mondiale 2018: match mai in discussione per gli uomini di Tite che la sbloccano con Coutinho al tramonto del primo tempo. Nella ripresa Neymar fallisce un rigore ma si rifà qualche minuto dopo mettendo a segno il cinquantaduesimo gol in Nazionale (gli stessi di Pelè alla sua età) mentre il 3-0 viene siglato da Marcelo nel finale. Impressionante il ruolino di Tite che, alla guida dei verdeoro, ha ottenuto 8 vittorie in 8 partite, realizzando 24 reti e subendone soltanto due.

Dietro al Brasile, ma molto dietro, c'è la Colombia che vince lo scontro diretto in Ecuador grazie alle reti di James Rodriguez e Cuadrado nel primo tempo. I padroni di casa, che hanno perso anche la partita precedente in Paraguay, restano in dieci per il doppio giallo rimediato da Caicedo. Grande bagarre per le posizioni che contano visto che l'Uruguay perde in Perù. A Lima, Perù sotto di una rete ma in grado di rimontare grazie alle reti di Guerrero e Flores mentre la Celeste chiude in dieci per l'espulsione comminata ad Urreta.

Non fa meglio, anzi, fa molto peggio l'Argentina che a La Paz sprofonda. La Bolivia vince agevolmente per 2-0, grazie ad un gol per tempo di Arce e Marcelo Moreno. Una sconfitta bruciante per l'Albiceleste che dovrà fare anche a meno di Messi per le prossime tre partite contro Uruguay, Venezuela e Perù. Gli uomini di Bauza scendono nuovamente al quinto posto perché il Cile batte senza problemi il Venezuela per 3-1 con le reti di Sanchez e Paredes (2) nei primi ventidue minuti, mentre per gli ospiti la rete porta la firma di Rondon. Adesso si tornerà in campo ad agosto, la corsa al Mondiale non è mai stata cosi aperta.