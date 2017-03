Il Sun rilancia: "Il Barcellona è il club più vicino a Verratti"

Verratti è sempre più lontano dalla Francia. Il giocatore italiano, appetito da molti club, potrebbe seriamente lasciare il club parigino nella prossima sessione di mercato con la corsa, su di lui, che vede tre club davanti a tutti: Barcellona, Chelsea e Juventus. Anzi, secondo il quotidiano Inglese "The Sun" , il club catalano sarebbe in vantaggio per l'acquisto del centrocampista ex Pescara, visto che Bartomeu è pronto a sborsare una cifra vicina ai 75 milioni per assicurarsi le prestazioni del giocatore che, a tutti gli effetti, potrebbe essere il playmaker perfetto.

Il Barcellona si sta muovendo con largo anticipo. L'acquisto di Andre Gomes non ha convinto e Iniesta non è, purtroppo, eterno. In secondo luogo il club azulgrana avrebbe già messo sul piatto ben 75 milioni di euro per convincere la dirigenza del Psg ed evitare lo sprint con il Chelsea, che vuole l’italiano su richiesta esplicita di Antonio Conte che ha già avuto modo di testare le qualità del giocatore ai tempi della nazionale. Nazionale che Verratti si sta prendendo sempre più, come dimostra la grande prestazione contro l'Albania nel match per le qualificazioni ai Mondiali 2018 giocato a Palermo.

Per quel che riguarda le statistiche, Verratti ha giocato 190 partite con il Psg segnando cinque gol, quest'anno 31 presenze totali per lui con 2 reti all'attivo. Il talento di Manoppello, dunque, si adatterebbe perfettamente al centrocampo dei blaugrana e non è un caso che, dopo la partita d'andata di Champions dei catalani giocata a Parigi, Andres Iniesta abbia indicato lui come suo successore.