Italia, oggi secondo giorno dello stage di Ventura

Fonte immagine: Twitter @Vivo_Azzurro

Giorni di lavoro in quel di Coverciano per Giampiero Ventura. Ha infatti preso ieri il via il terzo ed ultimo stage per la stagione sportiva 2016/17, nel quale il Commissario Tecnico dell'Italia lavora con un gruppo molto folto di ventitré elementi emergenti, alcuni già nel giro della Nazionale A, altri invece pilastri dell'under-21, altri ancora giocatori che aspirano a vestire l'azzurro. Di seguito l'elenco completo.

Modificata in corso la lista, causa problema fisico per Inglese: al suo posto convocato l'attaccante dell'Ascoli Andrea Favilli.

La principale novità di un certo rilievo è la chiamata di Emerson Palmieri, esterno di origine brasiliana della Roma che sta vivendo una grandissima stagione e che poche settimane fa ha ricevuto l'ok per rendersi eleggibile con la Nazionale Italiana. Tra gli altri, invece, da sottolineare è la presenza di Rolando Mandragora, da poco rimessosi da un lungo infortunio che l'ha tenuto lontano per mesi dai campi di gioco. Prima chiamata anche per Claud Adjapong e Cristian Dell'Orco, i terzini del futuro di proprietà del Sassuolo. Chances importanti anche per Calabria, Romagna, Ferrari, Baselli, Favilli e Chiesa, tutti alla prima chiamata in azzurro.

Si tratta invece di un ritorno, quello di Stefan El Shaarawy, probabilmente il più navigato del gruppo. L'ala della Roma non vestiva la maglia dell'Italia dall'estate 2016, quando Conte lo portò in Francia per l'Europeo.

Il programma della tre-giorni, che ha come detto preso il via ieri e si prolungherà fino a domani sera, prevede due doppie sedute oggi e domani. Dopodiché il Ct Ventura potrà trarre le proprie conclusioni e, chissà, dare una chance ad alcuni di questi nelle partite di giugno. In programma ci sono un'amichevole contro il blasonato Uruguay e la sfida valevole per le qualificazioni Mondiali, in casa contro il Liechtenstein, rispettivamente fissate per il 7 e per l'11, in chiusura di stagione.