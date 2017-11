Russia 2018 - Il quadro completo delle magnifiche 32 | Twitter

Questa notte, con la vittoria del Perù nei confronti della Nuova Zelanda, si è completato il quadro delle trentadue squadre che prenderanno parte al Mondiale che si svolgerà in Russia nel 2018. Venti conferme e dodici sorprese rispetto a quattro anni fa con l'esclusioni clamorose di Italia, Olanda e Cile: gli Azzurri sono stati eliminati dalla Svezia nello spareggio, i tulipani hanno concluso il loro girone al terzo posto, mentre i sudamericani si sono suicidati nell'ultima giornata perdendo con il Brasile già qualificato da tempo. Le sorprese arrivano anche dall'Africa con quattro nazionali diverse rispetto alla rassegna brasiliana: confermata solo la Nigeria mentre le new entry, rispetto alla passata edizione, saranno: Tunisia, Marocco, Egitto e Senegal.

Importante la presenza del Nord Europa con la Danimarca e la Svezia che tornano in grande stile, grazie ai successi contro Irlanda del Nord ed Italia agli spareggi, e l'Islanda che per la prima volta disputerà un Mondiale dopo il grande exploit dell'Europeo 2016. Prima volta anche per Panama grazie al successo nel finale sulla Costa Rica con annessa eliminazione clamorosa degli Stati Uniti i quali, dopo sette partecipazioni consecutive, guarderanno il Mondiale da casa. Un brutto colpo per la Nazionale a stelle e strisce mentre per l'Asia ci saranno Iran, Corea del Sud, Arabia Saudita e l'immancabile Giappone. Non ce l'ha fatta la Cina, mentre il sogno della Siria è svanito al penultimo metro contro l'Australia che, battendo l'Honduras, ha strappato il pass per la Russia.

Il sorteggio si svolgerà a Mosca il 1 Dicembre con le magnifiche 32 divise in quattro fasce. Nella prima, oltre alla Russia, saranno presenti Germania, Belgio, Brasile e Polonia che hanno dominato il proprio girone mentre hanno dovuto sudare un po' di più Argentina e Portogallo con i primi che hanno acciuffato la qualificazione nell'ultimo match grazie a Messi, mentre i lusitani hanno vinto lo scontro diretto con la Svizzera all'ultimo turno. Presente anche la Francia nella prima fascia dopo un piccolo brivido nelle ultime due giornate del girone. Seconda fascia da urlo visto che saranno presenti nazionali del calibro di Spagna, Inghilterra, Colombia, Croazia e Uruguay, mentre non sono da sottovalutare Perù, Svizzera e Messico.

Nella terza fascia le tre squadre del nord Europa (Danimarca, Islanda e Svezia) insieme a Egitto, Tunisia, Iran, Costa Rica e Senegal, questi ultimi autentica mina vagante. Nell'ultima fascia insidiose possono essere Serbia e Nigeria con i primi che hanno vinto il loro girone, mentre gli africani hanno a disposizione un buon organico come dimostra il 4-2 inflitto all'Argentina qualche giorno fa. Completano il quadro Panama, Marocco, Corea del Sud, Arabia Saudita, Giappone e Australia. Di seguito l'elenco completo e le quattro fasce:

Prima fascia: Russia, Germania, Brasile, Portogallo, Argentina, Belgio, Polonia, Francia.

Seconda fascia: Spagna, Perù, Svizzera, Inghilterra, Colombia, Messico, Uruguay, Croazia.

Terza fascia: Danimarca, Islanda, Costa Rica, Svezia, Tunisia, Egitto, Senegal, Iran.

Quarta fascia: Serbia, Nigeria, Australia, Giappone, Marocco, Panama, Corea del Sud e Arabia Saudita.