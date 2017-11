Italia - Tavecchio verso le dimissioni

Tavecchio verso le dimissioni

"Ancelotti non vuole mancare di rispetto a nessuno, ma al momento non è interessato", così aveva parlato Giovanni Branchini ai microfoni di Deejay Football Club. Lo storico procuratore dell'allenatore ha di fatto chiuso a un possibile futuro dell'ex tecnico di Milan e Juventus sulla panchina della nazionale azzurra.

Ed allora, l'ennesima goccia ha fatto traboccare il vaso e, come riportato da Repubblica, sembrano vicine le dimissioni di Carlo Tavecchio da Presidente della Figc. Domani, infatti, pare sarà il giorno in cui si presenterà dimissionario al Consiglio Federale. In questo modo il governo del calcio cadrà e nel 2018 si andrà a nuove elezioni.

Troppi ormai sono contro Tavecchio dopo la mancata qualificazione dell'Italia al prossimo mondiale: non soltanto il sindacato calciatori capitanato da Damiano Tommasi ma anche la Lega di C, forse alcuni consiglieri dei dilettanti (tra cui Montemurro). E' inutile, a questo punto, andare alla conta dei voti, essendo ad esempio le leghe di A e B commissariate. Tavecchio avrebbe una maggioranza troppo debole per poter resistere ancora in sella.

Vedremo dunque quelli che saranno gli sviluppi della vicenda ed eventualmente i possibili successori.